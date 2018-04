Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante? Spuntano le segnalazioni

lanostratv

: Bentornata Giulia De Lellis. #GF15 - trash_italiano : Bentornata Giulia De Lellis. #GF15 - rtl1025 : Giulia De Lellis: 'Io e Andrea Damante ci siamo lasciati' - VanityFairIt : Siamo andati a curiosare nell'appartamento della coppia più longeva di #UominieDonne -

(Di mercoledì 18 aprile 2018): la causa della rottura sono i tradimenti di lui? L’annuncio di oggi diDesulla rottura conha causato tanto scalpore ma anche tanto panico, in special modo tra i milioni di fan di. Due sono le motivazioni che le Bimbe e non solo hanno ipotizzato per giustificare ciò che l’ex corteggiatrice ha affermato oggi. La prima è positiva, e sarebbe cheavrebbe detto “di non essere più fidanzata” conperchè in realtà si starebbero per sposare. Questa è comunque l’ipotesi più debole perchè chiunque avesse seguito anche con disattenzione le storie della Deha capito benissimo che stava parlando proprio della fine del suo rapporto con il famoso dj. La seconda ipotesi è invece negativa, e veramente sconvolgente se fosse vera. Secondo alcune ragazze che hanno presenziato agli eventi ...