Giro d’Italia 2018 | gli attivisti pro Palestina minacciano proteste A rischio le tappe

Ciclismo - Fabio Aru : “Sono contento così - mi manca il ritmo gara ma c’è tempo per il Giro d’Italia. I rivali? Stanno meglio ma….” : Fabio Aru ha avuto delle difficoltà negli ultimi due chilometri dell’Alpe di Pampeago, l’ascesa che ieri ha caratterizzato la seconda tappa del Tour of the Alps. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha pagato dazio da Froome e da altri big. Il sardo, però, non sembra preoccupato dall’esito di questa frazione e anzi sembra quasi ottimista verso la Corsa Rosa che scatterà il 5 maggio da Gerusalemme. Il capitano della UAE Emirates sta ...

Giro d’Italia 2018 : quando comincia? Date - percorso - le 21 tappe e come vederlo in tv : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Sarà la capitale di Israele a tenere a battesimo la 101^ edizione della Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare ed emozionante, con tanti big a caccia della vittoria. Ci sarà davvero da divertirsi anche grazie a un percorso accattivante e stimolante che metterà a dura prova tutti i partecipanti: 21 frazioni impegnative, tre settimane sui pedali a caccia del podio ...

Continental partner ufficiale del Giro d’Italia : Milano, 17 apr. (AdnKronos) – Continental Italia ha siglato un accordo di partnership con RCS Sport e sarà sponsor del Giro d’Italia per i prossimi tre anni. La partnership prevede per Continental il ruolo di Official partner e consentirà al brand di attivare un piano di visibilità che comprende attività sul territorio e presenza sui media del gruppo editoriale. “Siamo lieti di essere presenti anche in un grande evento come il ...

Chris Froome : “Il caso salbutamolo doveva restare riservato! Tour of Alps decisivo verso il Giro d’Italia” : Chris Froome sarà uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps, piccola corsa a tappe che scatterà oggi e che coglie l’eredità del Giro di Trentino. A tre settimane dalla partenza del Giro d’Italia, questo evento rappresenta la rifinitura per chi vuole lottare per la maglia rosa. Il britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia alla Gazzetta dello Sport. Chris Froome sembra molto deciso, si parla tanto del caso ...

Fabio Aru : “Al Giro d’Italia per fare divertire. Curioso per la mia condizione. Onorerò il Tour of Alps” : Fabio Aru sarà uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps, piccola corsa a tappe che scatterà oggi e che coglie l’eredità del Giro di Trentino. A tre settimane dalla partenza del Giro d’Italia, questo evento rappresenta la rifinitura per gli uomini che vorranno lottare per la maglia rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia alla Gazzetta dello Sport. Fabio Aru si è dovuto fermare nelle ...

Nasce Giro E : il Giro d’Italia con biciclette elettriche : Svelato oggi a Roma il Giro E: alla presenza di due testimonial di eccezione come Gianni Moscon, corridore del Team Sky, e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, è stato anticipato il Giro E, il Giro d’Italia con le prime bici da strada elettriche progettate da Pinarello, che partirà l’8 maggio da Catania, prima tappa italiana del Giro d’Italia. L'articolo Nasce Giro E: il Giro d’Italia con biciclette elettriche sembra essere il ...

Giro d’Italia 2018 - come procede la preparazione di Fabio Aru? Allenamento in quota terminato - ora il Tour of Alps per la rifinitura : “Ho bisogno di tornare e di testarmi in gara dopo la caduta del Catalunya: la gamba mi faceva molto male ma per fortuna sono riuscito a non perdere troppi allenamenti. Mi aspetta la sfida con Froome ma la partecipazione è decisamente qualificata, sarà una corsa interessante” questo il commento a Tuttosport di Fabio Aru sul futuro prossimo che lo attende. Il sardo sarà impegnato infatti da lunedì 16 aprile al Tour of the Alps (che ha ...

Tappe Giro d’Italia 2018 - il percorso e le date della corsa Rosa. Zoncolan micidiale - a Cervinia si decide tutto? : Mancano solo tre settimane, ormai, al Giro d’Italia 2018. L’edizione numero 101 della corsa rosa prenderà il via da Gerusalemme per concludersi a Roma: nel mezzo, come di consueto, tanta salita e tante Tappe insidiose. In programma una sola cronometro e anche le Tappe dedicate ai velocisti non sono molte. In attesa di vedere lo spettacolo della corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo, vi presentiamo il percorso con ...

Tour of the Alps 2018 : una sfida unica in vista del Giro d’Italia - fari puntati su Fabio Aru e Chris Froome : Terminato il periodo delle Classiche, lunedì 16 aprile si viaggia diretti verso il primo Grande Giro della stagione per il World Tour di ciclismo: il Giro d’Italia. Un antipasto d’eccezione sarà il Tour of the Alps: l’ormai ex Giro del Trentino scatta da Arco con cinque tappe davvero interessanti per tanti dei futuri protagonisti della Corsa Rosa. Una sfida unica in uno scenario sempre splendido: il pubblico delle Alpi è pronto ...

Giro d’Italia Handbike 2018 - il via da Abano Terme : un’edizione da record : Giro d’Italia Handbike 2018, il via da Abano Terme: un’edizione da record E’ tutto pronto per il Giro d’Italia Handbike 2018, che scatterà sabato pomeriggio con la prima tappa in programma da Abano Terme a Montegrotto, provincia di Padova. Partenza prevista alle ore 15 per un evento sportivo che profuma già di record: sono, infatti, […]

Amstel Gold Race 2018 - l’ultima classica di Damiano Cunego : “Cercherò di fare bene! Speravo di chiudere al Giro d’Italia - ma pazienza” : Damiano Cunego si appresta a chiudere la sua carriera. Manca ancora un po’ di tempo, perché l’ultima recita sarà ai Campionati Italiani di Darfo Boario, ma nel frattempo, domenica, il veronese avrà l’opportunità di correre la sua ultima classica, l’Amstel Gold Race. Un omaggio che l’organizzazione olandese ha voluto fare a Cunego, proprio nel decennale della sua vittoria sul Cauberg. Un impegno che Damiano non ha ...

Tour of the Alps 2018 : rifinitura per Chris Froome verso il Giro d’Italia : Chris Froome si appresta a tornare al Giro d’Italia. A otto anni di distanza dall’ultima apparizione, che si era chiusa con una squalifica quando ormai era destinato a ritirarsi per problemi fisici. Un ricordo poco fortunato risalente al 2010, poco più di 12 mesi prima della Vuelta a España 2011, quando è letteralmente esploso sotto gli occhi del mondo del grande ciclismo, iniziando la trionfale cavalcata che lo ha portato a vincere ...

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa Giro d’Italia Tolmezzo- Sappada : Treviso, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Questa tappa la paga il Veneto ed è un grande evento sportivo che noi doniamo al Friuli Venezia Giulia e soprattutto alla comunità sappadina. Una Regione a statuto ordinario, la nostra, che fa un regalo a una Regione a statuto speciale: già questa è una notizia”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, partecipando oggi a Ca’ del Poggio, luogo simbolo del Ciclismo, a ...