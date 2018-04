Ginnastica | l’Italia del futuro punta in grande | tra giovani rampanti e l’attesa delle

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia incanta Pesaro - un trionfo totale delle Farfalle. La squadra più forte : En-plein da dominatrici assolute. L’Italia si conferma una grande potenza nel circuito internazionale di Ginnastica ritmica e domina letteralmente l’appuntamento di Pesaro valido per la Coppa del Mondo. All’Adriatic Arena, dove lo scorso anno si sono disputati i Mondiali, le Farfalle hanno fatto man bassa e hanno conquistato le tre medaglie d’oro in palio con grande disinvoltura e mettendo in mostra tutta la loro classe ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : le pagelle dell’Italia. La grinta di Mori e Basile - la caparbietà di Ferlito - il talento delle giovani : Ieri si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia ha vinto tra le juniores e ha chiuso al terzo posto con le seniores. Di seguito le pagelle delle azzurre che si sono messe maggiormente in vista. MARTINA Basile: 7. La migliore italiana nel giro completo. Commette sì degli sbilanciamenti alla trave, ma per il resto è molto concreta e si toglie una soddisfazione importante alla sua prima ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2017 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità : l’Italia strappa 14 pass - Melnikova e Malabuyo al top : Domani pomeriggio (dalle ore 14.30) si disputeranno le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018. Le gare odierne sono servite anche per definire le qualificate agli atti conclusivi su ogni singolo attrezzo, seniores e juniores separate. Accedono alla Finale le migliori 8 della classifica, sempre rispettando la regola dei passaporti. Naturalmente diversi nomi potranno cambiare in base alle scelte dei coach nella notte, come spesso ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! Bielorussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seniores in DIRETTA. L’Italia di Lara Mori sfida USA - Russia e Cina. Torna Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara juniores in DIRETTA. L’Italia dei fenomeni a caccia dell’impresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara a squadre riservata alle juniores. Mattinata totalmente dedicata alle under 16, il futuro scende in pedana al PalaArrex per un grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista: i fenomeni della classe 2003 (Asia D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa) supportati dalla piccola Alessia Federici hanno tutte le carte in regola per ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : come vedere le gare in diretta tv e streaming? Programma - orari e tv : l’Italia sfide le big mondiali : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, la Classica per eccellenza della Polvere di Magnesio. Al PalaArrex andrà in scena la consueta sfida tra le migliori Nazionali del Pianeta: spettacolo di altissimo livello, grandi sfumature tecniche, Campionesse in pedana per esibire esercizi unici e irripetibili nel primo grande appuntamento della stagione che porta ai mondiali di Doha. L’Italia ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : spettacolo a Pesaro - l’Italia vuole tornare alla vittoria! : L’Adriatic Arena di Pesaro è pronta per ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grande spettacolo nel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che show in laguna. Gli USA di Smith - la Russia di Melnikova - Cina e tutte le big : un Mondiale in casa - l’Italia per la sfida : Un piccolo Mondiale in casa, il meglio della Ginnastica artistica internazionale che si dà appuntamento come da tradizione in laguna: questo sarà il Trofeo di Jesolo 2018, la grande Classica della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, si preannuncia più spettacolare che mai. Le Nazioni di riferimento del circuito si daranno battaglia al PalaArrex in un weekend di fuoco che regalerà grandi emozioni: l’evento conferma il ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Lara Mori ed Elisa Meneghini guidano l’Italia - torna Carlotta Ferlito da individualista! La composizione delle squadre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha ufficializzato la composizione delle squadre che disputeranno il Trofeo di Jesolo in programma il 14-15 aprile. Le azzurre sono pronte per la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, le ragazze affronteranno USA, Cina, Russia, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Romania, Germania, Gran Bretagna, Francia in un super ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : l’Italia si lancia verso la supersfida. Mori e Meneghini veterane - la classe 2003 ci riprova : le azzurre ai raggi X : L’Italia si avvicina a grandi passi al Trofeo di Jesolo, la grande Classica della Polvere di Magnesio in programma il 14-15 aprile. Si preannuncia un appuntamento imperdibile e scoppiettante con il meglio del movimento internazionale che regalerà grandi emozioni. L’Italia si lancia verso la sfida con USA, Cina, Russia, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Brasile e proverà a ben figurare di fronte al proprio pubblico. La nostra ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Spiccano Lara Mori ed Elisa Meneghini : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione al Trofeo di Jesolo che si disputerà nel weekend del 14-15 aprile. L’Italia sarà impegnata nella grande Classica della Polvere di Magnesio giunta alla sua undicesima edizione e sfiderà le migliori Nazionali del Pianeta (USA, Russia, Cina, Romania, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada). Le ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : tutte le convocate e le partecipanti. Dagli USA alla Russia aspettando l’Italia : show al Pala Arrex : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. Sarà un’edizione da record per la Classicissima: l’undicesima edizione della competizione al PalaArrex, uno degli eventi più prestigiosi e tecnicamente validi del panorama internazionale, vedrà al via addirittura 10 Nazioni e oltre 40 ginnaste divise tra seniores e juniores. L’Italia riceverà la visita di USA, Russia, Cina, Romania, ...

Ginnastica artistica - l’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...