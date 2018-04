Gigi Buffon | «Ilaria rispetta le mie idee | anche quando non le condivide»

Gigi Buffon - dopo la beffa contro il Real Madrid 'sono andato a funghi' : Che Gigi Buffon fosse particolarmente fuori di sé dopo la partita beffarda di Madrid contro il Real, era abbastanza evidente. Lo sfogo contro l'arbitro Oliver poi ha tolto ogni dubbio su come il ...

Le Iene - intervista esclusiva a Gigi Buffon : “Ridirei tutto con parole più civili. Ho difeso i miei compagni con passione” : “Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio dopo una gara del genere, a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“, aveva detto Gigi Buffon al termine della partita tra Juventus e Real Madrid, costata alla sua squadra l’eliminazione dai quarti di Champions con un rigore assegnato al 93esimo agli spagnoli. Ora il capitano dei bianconeri torna su quelle parole – durissime – e lo fa ...

Gigi Buffon non si pente e contrattacca - : Dal bar alle università, dai negozi alle singole abitazioni, il dibattito se quell'intervento di Benatia su Lucas Vazquez fosse davvero punibile è apertissimo e, come i veri misteri della scienza, ...

Gigi Buffon a Le Iene : 'Non sono ipocrita. Ridirei ciò che ho detto' : La verità su Meghan Markle - LEGGI Buffon, poi, continua: 'Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pIenezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, ...

Gigi Buffon - parla Oliver Kahn : 'Doveva ritirarsi prima - avrebbe evitato tante delusioni' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'.

Massimo Giletti si schiera con Gigi Buffon : 'In questo mondo finto e pieno di ipocriti sto con lui' : In un mondo finto dove regna molta ipocrisia , starò sempre dalla sua parte, dalla parte di chi affronta sempre guardando in faccia il proprio avversario senza paura, sapendo che spesso la nostra ...

La rabbia di Gigi Buffon : «L’arbitro ha commesso un crimine contro l’umanità sportiva» : Come un’automobile che finisce con una ruota dentro una buca e comincia a sbandare. Gigi Buffon, nel post partita di Real Madrid-Juventus, ha perso il controllo e ha cominciato a sparare a zero sull’arbitro, l’inglese Michael Oliver. A giocare il ruolo della «buca» è il rigore decisivo che il direttore di gara, in un marea di proteste, ha assegnato agli spagnoli in pieno recupero, fornendo così a Cristiano Ronaldo la possibilità di chiudere in ...

“Ora il dispiacere più grande…”. Dopo la beffa - un’altra notiziaccia : Gigi Buffon - in preda alla rabbia - se la lascia sfuggire dopo la partita infuocata contro il Real Madrid. Choc (e tristezza) : Real Madrid-Juventus, la beffa arriva al 92′ con un gol su rigore (su cui si è discusso e si sta discutendo parecchio) di Cristiano Ronaldo. E la Signora saluta la Champions League dopo una partita perfetta, o quasi, al Bernabeu. Ci credeva, la Juve, alla semifinale. Ci credeva sin dai primi minuto di gioco, quando Mandzukic segna la prima rete. E poi il secondo gol, al 37′, che è quasi una fotocopia del primo: altro cross ...

