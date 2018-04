Giappone | bene il commercio con l' estero a marzo

Nespole Giapponesi : frutti primaverili ricchi di preziose virtù benefiche : Le Nespole giapponesi sono i frutti dell’Eriobotrya japonica, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Da l gusto delicato, particolare, con una nota leggermente acidula, provengono dalla Cina, anche se in Giappone hanno conosciuto grande fortuna. Proprio in quest’ultimo, in fatti, avvennero i primi contatti con L’Europa. Ipocaloriche (28 calorie per 100 grammi), astringenti se acerbe, pertanto utili contro la diarrea, lassative se mature, ...