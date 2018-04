Gianfranco Stevanin | il serial killer che fotografava la morte

fanpage

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Nell'estate del 1994, nei terreni di Terrazzo, in provincia di Verona, un contadino scopre il corpo di una donna smembrato e avvolto in un bozzolo di plastica. L'indomaniStefanin, ricco agricoltore locale, finisce in manette. Il 24enne attirava le sue vittime con uno shooting fotografico, per poi violentarle e squartarle.