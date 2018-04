“Già due flirt” Grande Fratello | Barbara D’Urso svela subito tutto Non si perde tempo

caffeinamagazine

: 'Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio Non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. Con te le ho sc… - RaiCultura : 'Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio Non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. Con te le ho sc… - RaiSport : ? Poco più di due settimane al via del @giroditalia n.101: oggi la presentazione dei palinsesti #Rai per seguirlo a… - AleSans1 : Sono già due i lavori che perdo in un mese, perché chiedo un compenso e non accetto solo un rimborso. Chissà se il… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Inizio scoppiettante per questa nuova edizione delNip 2018. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5,, che conduce entrambi i programmi, ne ha approfittato per fare una prima rivelazione su due concorrenti della casa del. Al secondo giorno nella casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari programmi di Canale 5 afferma che due tra i concorrenti avrebbero già messo gli occhi su alcune ragazze nella casa. I due ragazzi in questione sono Filippo e Alberto. Pensavamo fosse troppo presto per iniziare a parlare di un tema molto caldo e frequente all’interno del reality show e invece i due concorrenti hanno già puntato alcune donne. Dobbiamo già aspettarci delle storie d’amore all’interno della casa del? ( dopo la foto) La nuova edizione delè appena iniziata e ...