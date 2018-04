' Già due flirt' Gf | Barbara D' Urso svela subito tutto

“Già due flirt”. Grande Fratello - Barbara D’Urso svela subito tutto. Non si perde tempo nella Casa - ed ecco qua che già scoppia l’amore (e la passione). Chi sono i primi piccioncini : Inizio scoppiettante per questa nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, che conduce entrambi i programmi, ne ha approfittato per fare una prima rivelazione su due concorrenti della Casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella Casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari programmi di Canale 5 afferma che due tra i concorrenti avrebbero già messo ...

Cambiamenti climatici : per evitare gli impatti più gravi le rinnovabili devono rappresentare almeno i due terzi dell’energia totale entro il 2050 : L’Agenzia Internazionale per le Energie rinnovabili (IRENA) ha pubblicato un rapporto dal titolo “Trasformazione energetica globale – una roadmap verso il 2050” che valuta il futuro mix energetico, le relative esigenze di investimento e i co-benefici economici, sociali e ambientali della trasformazione energetica. Il rapporto arriva in un momento cruciale per la pianificazione delle strategie di riduzione delle emissioni: la ...

Giappone - aperto itinerario tra due pareti di neve. VIDEO - : Le pareti del "canyon" possono raggiungere i 20 metri di altezza, e si abbassano lentamente con l'avvicinarsi dell'estate

Marsciano - due nuovi assessori per Todini : entrano Ceccarelli e Artegiani : ... che lo ha portato ad essere un punto di riferimento importante delle istituzioni scolastiche, del mondo dello sport e di tutti i cittadini, famiglie ed associazioni che ruotano intorno a questi due ...

Per due settimane col cadavere della madre in casa - giallo a Corio : giallo a Corio, nel Torinese. Una donna di 73 anni è stata trovata morta in casa dai carabinieri. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. I militari hanno scoperto il corpo dell'anzianain avanzato stato di...

Flo - mente - cuore e due lauree : 'Ecco perché la più grande bugia è la morte' : Entra sottopelle Floriana Cagiano, in arte Flo. L'empatia è il tratto principale di questa performer napoletana completa che ha unito mente e cuore con una laurea in canto e una in economia. Ha quel che occorre per il successo: il metodo per arrivarci e la bravura. Lei è una di quelle che grida la sua felicità e la riconoscenza alla vita, nonostente i dolori, senza temere le ire ...

Bari - tentano colpo al Calzedonia di corso Umberto Croce : denunciati due pregiudicati georgiani : Durante la scorsa notte la Polizia ha scoperto due georgiani, uno di 26 anni e l'altro di 23 anni, mentre tentavano di mettere a segno un colpo. I due giovani pregiudicati, sono stati scoperti dagli ...

In fiamme i giacigli dei clochard alla stazione Termini : due salvati dal rogo - un ferito La Caritas denuncia : 'Ingenti i danni all'ostello - ... : In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la ...

?Lazio-Roma : il derby finisce senza gol - i giallorossi fermati da due pali : La Lazio e la Roma pareggiano senza gol nel derby di campionato. La partita è combattuta, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete: Bruno Peres centra il palo, mentre Dzeko...

