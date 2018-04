GF | gli altarini di Patrizia Bonetti | Vacchi e tutti i famosissimi ex

“Voglio vederti nuda…”. Gf : è già scandalo. Tra i due concorrenti del reality (lui fidanzatissimo) c’è stato qualcosa di molto ‘piccante’. Adesso escono fuori gli altarini e la situazione si fa subito bollente : Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D’Urso è molto promettente, ma anche la scelta dei concorrenti fa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c’è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa ...

Alessia e Jonathan a confronto - smascherati gli altarini? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia e Jonathan a confronto: l’Isola dei Famosi 2018 mette a nudo le personalità dei due concorrenti. Alessia e Jonathan nascondono segreti e bugie? Il dibattito ha infuocato i social in questi giorni, soprattutto in base a quanto emerso durante l’ultimo scontro fra i concorrenti, prima che finissero in nomination. La diretta del 9 aprile permette all’ex velina e l’attuale rivale di entrare ancora una volta in ...

“Adesso basta”. Isola - Marini vs Cipriani. ‘Valeriona’ sbarca a Cayo Cochinos - l’ex pupa trema e si scoprono gli altarini (Ahia!) : Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. gli altarini dell’isola dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

“Francesca Cipriani fidanzata - la verità”. Altro che ricco imprenditore… Da settimane non si fa che spettegolare : “La ricopre di regali” - ma invece le cose sono molto (ma molto) diverse. Vengono fuori gli altarini. Gola profonda ha parlato : Sicuramente è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani è un’esplosione di vitalità. Laggiù in Honduras si è conquistata l’affetto del pubblico che segue le sue gesta con molto interesse, ormai i suoi teatrini sono diventati epici, sebbene tra i naufraghi qualche malumore sia nato. Ultimamente Gaspare e Bianca Atzei le hanno tirato un brutto tiro, visto che tra un malore e l’Altro l’ex pupa ...

gli altarini (in bellezza) di Brigitte Macron : Il 13 aprile prossimo la first lady francese Brigitte Macron spegnerà ben 65 candeline, senza mai essere passata sul tavolo operatorio del chirurgo estetico o essersi fatta bucare da una siringa di botox. Le rughe ci sono, ma la grande massa di capelli, di tre sfumature diverse di biondo, le rendono meno visibili. Tutto merito di un sapiente bob, spettinato ad arte, portato con una piccola frangia sfilata, molto francese e di un segreto, svelato ...