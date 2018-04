Germania | “chi indossa la svastica entra gratis a vedere il Mein Kampf” | l’iniziativa di

ilfattoquotidiano

: Chi si avventura in paralleli fra la lunga gestazione del governo Merkel e la palude politica in Italia, ricordi ch… - vittoriozucconi : Chi si avventura in paralleli fra la lunga gestazione del governo Merkel e la palude politica in Italia, ricordi ch… - tobiamc : RT @Luciosalis: Le falsità dei giornalai continua: 'la crescita del Pil italiano aumenta ancora, ma l'Italia è ancora fanalino di coda in E… - rumba15342942 : RT @Luciosalis: Le falsità dei giornalai continua: 'la crescita del Pil italiano aumenta ancora, ma l'Italia è ancora fanalino di coda in E… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Volevano dimostrare quanto la gente sia facilmente corruttibile, ma lo hanno fatto con un’iniziativa provocatoria che ha suscitato polemiche. Il teatro municipale di Costanza, nel sud della, ha offerto l’taa chi si fosse presentato con una fascia conin bella mostra per assistere a una rappresentazione delKampf. Si tratta di una rivisitazione caricaturale del saggio programmatico scritto da Adolf Hitler nel 1925, ma anche la scelta della data è stata provocatoria: il 20 aprile, giorno della nascita del dittatore nazista. E in 50 si sono presentati con interesse. L’evento è finito anche sotto i riflettori della magistratura, ma sulla vicenda non è stata avviata nessuna indagine penale perché l’iniziativa rinella sfera della libertà artistica. La comunità ebraica della regione ha fatto sentire la propria voce definendo ...