Genova | dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare

“C’è qualcosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualcosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Via Roma a Genova e la sperimentazione - il vocabolo ignorato dalla politica : Genova - C'è una parola che sembra completamente uscita dal vocabolario delle amministrazioni pubbliche locali e quella parola è: sperimentazione . Ogni sindaco che si rispetti ha la legittima ...

Euroflora 2018 : il florovivaismo in mostra a Genova dal 21 aprile al 6 maggio : A Euroflora 2018, in calendario a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, per la prima volta nei Parchi di Nervi saranno presenti le migliori produzioni florovivaistiche italiane, con alcune presenze internazionali da Taiwan, Pechino, Francia, Spagna, Stati Uniti. Con oltre 27.000 aziende florovivaistiche e 100.000 addetti l’Italia vanta una tradizione risalente ai primi dell’Ottocento nella produzione di fiori e piante ornamentali e ...

Uomo si butta dal ponte Monumentale - Genova via XX Settembre/ Ultime notizie : morto sul colpo - strada chiusa : Uomo si butta dal ponte Monumentale a Genova in via XX Settembre: la vittima, morta sul colpo, sarebbe un tunisino. Vani i tentativi di farlo desistere.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Genova. Angela Jenny Reyes Coello uccisa dal marito : Femminicidio a Genova. Una donna di 46 anni sudamericane è stata uccisa dal marito. Angela Jenny Reyes Coello è stata trovata

Genova - tragedia fuori dalla discoteca. Cade da un muretto e muore sul colpo : La vittima è un giovane di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 5. Secondo alcuni testimoni il ragazzo si è sporto da una balaustra ed è precipitato

Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova/ Video - tour continua sul trono : una rocker "fenomenale"! : Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Mattarella a Genova : visita all’ospedale Gaslini il prossimo 15 maggio : visita istituzionale per gli 80 anni dell’Istituto pediatrico. L’ultima volta nella nostra regione in occasione delle giornate dedicate a Pertini

