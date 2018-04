: #News #Gela, furti ed estorsioni: 9 arresti - CybFeed : #News #Gela, furti ed estorsioni: 9 arresti - GDS_it : Furti di #moto a #Gela: scoperta una banda, nove arresti -

Il Commissariato di Polizia diha eseguito 9 provvedimenti restrittivi in carcere e ai domiciliari nei confronti di persone accusate di furto, estorsione e ricettazione. Le indagini hanno accertato che la banda rubava motocicli e ciclomotori allo scopo di costringere le vittime deia rivolgersi al gruppo per ottenere il ritorno del bene dietro pagamento di una somma di denaro, senza che le stesse si rivolgessero alle forze di Polizia per la ricerca.(Di mercoledì 18 aprile 2018)