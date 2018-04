Gatto fa 20 km per tornare a casa | i proprietari lo rifiutano e chiedono la soppressione

Perpetua sventa tragedia - e salva vita a Don Gatto il parroco anti-camorra : L'Aquila - Semi svenuto nel suo alloggio del progetto Case della frazione aquilana di Tempera con la bombola del gas aperta, così i carabinieri hanno rinvenuto Don Gatto, il parroco del popoloso centro, Il 37enne Giovanni Gatto, originario di Montebelluna in provincia di Treviso, è stato soccorso e trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale San salvatore dove è ricoverato con una prognosi di 20 giorni. A dare ...

Veneto - cane e Gatto sepolti nel giardino di casa : in aumento le regioni che lo permettono : La giunta Zaia è l'ultima a dotarsi di un regolamento in assenza di una legge nazionale. Il veterinario: "Indispensabile comunque un certificato che escluda...

ALCOA/ L'amnesia di Calenda e il rischio Gattopardo per il 5% in mano ai lavoratori : Carlo Calenda ha annunciato che i lavoratori di ALCOA avranno il 5% della nuova società che verrà creata dall'acquisizione di Sider Alloys. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:51:00 GMT)TIM/ Cdp e il "male minore” che toglie la rete agli stranieri, di S. LucianoRIPRESA?/ Così l'Italia può riaccendere il Sud malandato, di G. Pennisi

Simon - il Gatto avventuroso in viaggio per il mondo : Pensate che un gatto non sia un tipo avventuroso? O meglio, non di quelli che potrebbero scalare le montagne, fare kayaking, esplorare i boschi al guinzaglio, dormire in tenda e girare il mondo sulle spalle del proprio propietario? Simon vi dimostrerà il contrario perché vicino al suo secondo compleanno potrebbe dire di aver vissuto molte più avventure di molti di noi, di tanti cani, e probabilmente della maggior parte dei suoi amici ...

“Mamma - mi odiano tutti”. Enormi occhi di colore diverso e labbro leporino : la vita di Madden è un inferno. La madre del piccolo - per aiutarlo - trova sul web un Gatto uguale a lui e guardate come va a finire… : Un volto angelico, particolarissimo e unico che lo metteva sempre al centro dell’attenzione. Ma per motivi molto diversi da quelli che possiamo immaginare. Madden Humphreys, è un bambino originario dell’Oklahoma di 7 anni con delle caratteristiche somatiche straordinarie: due occhioni grandissimi dal colore diverso, uno verde e uno blu e il labbro leporino. Il bimbo è infatti nato con una palatoschisi bilaterale e con l’eterocromia ...

Il bimbo bullizzato per il suo aspetto che trova conforto nel Gatto che gli somiglia : La storia del piccolo Madden, un bimbo di 7 anni, e del suo gatto, entrambi col labbro leporino e soprattutto una particolarità molto rara: due occhi dal colore diverso.Continua a leggere

Uccide il Gatto mettendolo in lavatrice e ne gioisce : petizione di oltre 300mila firme per punirla : Il gatto nero cerca di mettere incinta l’altra gatta di casa e la padrona lo mette in lavatrice. Succede in Spagna: la donna ha ripreso l’intero lavaggio e ha postato il filmato su Instagram, come fosse una cosa divertente. E il povero micio, che ha tanto miagolato durante il primo lavaggio, al quale è sopravvissuto, è stato sottoposto a un secondo ciclo: “Non è stato lavato bene, quelli che dicono che i gatti hanno nove vite ...

TF : battaglia giudiziaria per affidamento di un Gatto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Addio a Ginger - il tenero post di Bassolino per il suo Gatto : È una triste giornata per la famiglia di Antonio Bassolino, che dopo una lunga malattia ha dovuto dire Addio a uno dei suoi componenti a quattro zampe: Ginger, il tenero micio di casa a cui tutti gli ...

L'incredibile Gatto chimera : per metà bianco e per metà nero : Da Internet, dall 'account Instagram di Jean-Michel Labat, noto fotografo di animali, si può trovare una foto talmente incredibile che ha fatto in poco tempo il giro del mondo: si tratta dell'immagine di un gatto che ha il pelo nero sul corpo, ma che ha la testa divisia perfettamente a metà per quanto riguarda il pelo che lo ricopre, una bianca e l'altra nera. La ...

Bastona un Gatto : condanna esemplare per un operatore marittimo Video : Trapani è la citta' dove è stata comminata la pena più alta per maltrattamento di animali [Video]. Un operatore marittimo di 62 anni avrebbe dato una Bastonata al gatto ed è stato condannato a 4 mesi di carcere. A sporgere la denuncia erano stati alcuni vicini di casa. L'uomo avrebbe tentato di discolparsi affermando che aveva solo sbattuto la scopa sul pavimento per intimorire l'animale e farlo allontanare. Il magistrato però non ha accolto ...

