Galliani | “sarò all’Olimpico per tifare Roma contro il Liverpool”

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il 2 maggio allo Stadio Olimpico ad assistere a-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, per i giallorossi ci sarà un ‘supporter’ d’eccezione: l’ex amministratore delegato del Milan (e super tifoso rossonero) Adriano. Parlando con i cronisti a Montecitorio, il senatore di ForzaItalia annuncia: “Il 2 maggio sarò allo stadio e tiferò. In campionato siamo rivali ma nelle competizioni internazionali siamo alleati”. A proposito del Liverpool,ricorda la rocambolesca finale di Istanbul 2005, quando il Milan, in vantaggio per 3 a 0 sugli inglesi, fu clamorosamente rimontato nel secondo tempo e poi sconfitto ai rigori: “Capirete la mia simpatia per il Liverpool… non ho dormito per 3 mesi a causa di quella partita. Una rimonta così non si era mai vista in una finale”. AdnKronos) L'articolo: ...