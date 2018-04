Galaxy A6 Plus in un video render | Display Infinity e dual camera?

Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P20 Pro ricevono nuovi aggiornamenti : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Huawei P20 Pro iniziano a ricevere nuovi aggiornamenti software: patch di sicurezza di aprile e poco altro per i primi due, 3,46 GB di peso e patch di marzo per il terzo. L'articolo Samsung Galaxy S9/S9 Plus e Huawei P20 Pro ricevono nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus premiati da Consumer Reports per audio - velocità e resistenza : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si collocano in cima alle classifiche di Consumer Reports grazie alle loro prestazioni nelle categorie di durata, velocità e suono

Listino 3 Italia a ribasso sul prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come cambia il totale : Si abbassa il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus anche in riferimento al Listino di 3 Italia, almeno quello relativamente al contributo iniziale che apre le porte al pagamento rateale del bene di consumo. A partire dal 13 aprile, forse anche un poco in sordina, le spese di anticipo previste per l'acquisto di entrambi i modelli del top di gamma sudcoreano hanno subito un adeguamento al ribasso, che farà senz'altro piacere a chi stava per ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports - ma il problema batteria della variante Exynos rimane : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus tornano a far parlare di sé conquistando la vetta della classifica di Consumer Reports, nel frattempo rimane irrisolto il problema legato alla batteria della variante Exynos del flagship Galaxy S9: secondo Samsung non c'è alcun problema. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports, ma il problema batteria della variante Exynos rimane proviene da TuttoAndroid.

Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sia con cuffie che per altoparlanti? : Una situazione davvero incresciosa: Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si starebbero manifestando con una certa frequenza per i primi possessori del telefono. Non errori di poco conto ma fastidiose distorsioni del suono che riguarderebbero più esemplari, come evidenziato sul forum di supporto internazionale Samsung. Cosa succede esattamente alle due nuove ammiraglie? I due top di gamma hanno mantenuto, proprio come i predecessori, ...

Arriva in Italia Samsung Galaxy S9 Plus con 256 GB di memoria a 1099 euro : A meno di un mese dalla sua commercializzazione nel nostro Paese, Samsung Galaxy S9 Plus è ora disponibile nella nuova variante dual SIM dotata […]

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo : una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

Samsung svela alcuni dettagli sugli speaker stereo di Galaxy S9 e S9 Plus : Samsung ci spiega alcuni dettagli riguardanti il doppio speaker presente sui nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: ecco qualche dietro le quinte sull'introduzione dello speaker stereo realizzato in collaborazione con AKG e Dolby Atmos.

Sensori fotocamera diversi sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come riconoscere il proprio : Affrontiamo nuovamente il discorso relativo alla fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, questa volta non relativamente alla loro bontà, di certo indiscussa, ma in riferimento ad una possibile disparità circa i Sensori del comparto posteriore. come già successo alcune volte in passato, a seconda dei mercati di destinazione, alcune unità sembrano montare il sensore proprietario S5K2L3, una versione rivisitata della componente montata a ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony : Pare che Samsung non abbia utilizzato il medesimo sensore per le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Ecco tutti i dettagli

Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus : il video : Non crediate il passaggio dal Samsung Galaxy S7 Edge al Galaxy S9 Plus sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi in testa. Forse stenterete a crederci, ma ...

Collassato il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : offerte Amazon - eBay e non solo al 7 aprile : Il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è in caduta libera su Amazon, eBay o altri portali e-commerce: a meno di un mese dal lancio commerciale del telefono in Italia si ha la possibilità di risparmiare tantissimo sul costo di entrambi i device rispetto a quello di listino. Come sottolineato pure da un'analisi dell'andamento del valore commerciale effettuata grazie al portale Idealo, ecco che dobbiamo confermare una svalutazione più che mai ...

A tutta Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : nuovi particolari sulla scheda tecnica : Torniamo a parlare quest'oggi dei Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, due prossimi device del brand asiatico che andranno a rimpolpare la fascia media del segmento smarthone, molto più di quanto non abbia fatto il Galaxy A8 (2018), modello che ha francamente qualcosa in più. Come già da noi riportato alla fine del mese scorso, il Samsung Galaxy A6 e A6 Plus dovrebbero essere equipaggiati rispettivamente con i processori Exynos 7870 e Snapdragon 625, ...

Bug chiamate perse su Samsung Galaxy S9 Plus : responsabile l’aggiornamento di marzo : Un bug alle notifiche delle chiamate perse sembra affliggere il Samsung Galaxy S9 Plus a seguito dell'aggiornamento che introduce la patch di marzo. In Europa sono diversi gli utenti che si sono imbattuti nella defezione appena menzionata, per la quale almeno il 50% delle chiamate perse non vanno a generare una regolare notifica, costringendo gli utenti che ne sono affetti a verificare lo storico delle chiamate ricevute, ed a cui non hanno fatto ...