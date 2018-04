Fuorisalone | al Ventura garden si mangia street food con Just Eat

askanews

: Al via il secondo giorno di FuoriSalone, oggi sarò in Brera e forse anche a Isola. Nel frattempo su… - pennystylenotes : Al via il secondo giorno di FuoriSalone, oggi sarò in Brera e forse anche a Isola. Nel frattempo su… - ArchLauraLatini : Seconda giornata di fuorisalone. Oggi si cambia zona, puntiamo verso Brera e Ventura. - FranklinCasati : RT @Manu_Erre_: Cari amici della #designweek che avete iniziato a rompere la minchia già alle otto stamattina...venite pure in via Ventura… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Milano, 18 apr. , askanews,Eat, l'app per ordinare online pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo, in collaborazione conExperience, porta aldi Milano '...