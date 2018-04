“Fuori!” GF | c’è la prima eliminazione Inizio col botto per il reality show condotto da

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo tre anni d’attesa è tornato ilper antonomasia. Il Grande Fratello Nip è sbarcato su Mediaset e i concorrenti, molti dei quali noti per essere ‘’figli di’’, ‘’fidanzati di’’ o ‘’ex di’’, hanno fatto il loro ingresso nella casa. Alla guida, dopo anni di lontananza dalla casa, è tornata Barbara D’Urso che, come era prevedibile, ha lasciato la sua impronta sul cast. Quasi la metà dei partecipanti è passata infatti per i suoi salotti di Pomeriggio Cinque o Domenica Live. Diciassette i concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100mila euro. Del gruppo faranno parte anche i concorrenti ‘’noti’: Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato di Stefania Pezzopane, quello di Nina Moric, Luigi Favoloso, Lucia Bramieri, nuova del comico Gino, Veronica Satti (figlia di Bobbi Solo), Angelo Sanzio, il Ken Umano spesso ospite di ...