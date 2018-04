Friuli al voto per le elezioni regionali

Gentiloni torna in scena per le Regionali in Friuli : "Imbarazzante legare il voto qui con le vicende di Roma" : Dopo il Molise il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni torna in campo per le Regionali in Friuli Venezia Giulia, una "partita nuova" alla quale bisogna presentarsi con i "valori di una sinistra di governo" e senza collegare gli esiti alle scelte nazionali. Come invece fa Matteo Salvini. "Francamente - afferma sul palco del teatro Palamostre di Udine - mi sembra un modo imbarazzante di interpretare il carattere speciale dell'autonomia del ...

Di Maio ridimensiona Friuli Venezia Giulia e Molise : "I risultati del voto in queste Regioni non possono influenzare le vicende nazionali" : "Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più Regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali". Lo sostiene il leader M5s, Luigi Di Maio, sul blog delle ...

Così la Lega umilia Forza Italia Voto in Friuli - numeri clamorosi Ecco perché Silvio teme le urne : 29 aprile 2018, Friuli Venezia Giulia, elezioni regionali: trionfo oltre le previsioni della Lega e clamoroso disastro di Forza Italia. Sono le ultimissime stime sull'attesissimo Voto nella Regione a statuto speciale. Sulla vittoria del leghista Massimiliano Fedriga... Segui su affarItaliani.it