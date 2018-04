Freccia Vallone 2018 Lo show è di Nibali | ma vince Julian Alaphilippe | lo squalo ripreso

Ciclismo - Freccia Vallone Alaphilippe abbatte il regno di Valverde - ma Nibali è già in forma Liegi : HUY - Un vincitore e un protagonista. La 82esima Freccia Vallone va al francese Julian Alaphilippe. Nel secondo appuntamento con il trittico delle Ardenne, 198,5 km dopo la partenza da Seraing, il ...

Freccia Vallone - Alaphilippe interrompe il regno di Valverde : Si ferma a quattro vittorie consecutive e cinque totali il conto di Alejandro Valverde alla Freccia Vallone. Il campione murciano, partito con i favori del pronostico, ha trovato sulla sua strada un Julian Alaphilippe brillantissimo a continuare la strepitosa primavera della Quickstep. La corsa è stata più intensa degli anni scorsi, con un ritmo molto alto e un bel tentativo in cui si è inserito anche Vincenzo Nibali, raggiunto ai piedi della ...

Freccia Vallone - Vincenzo Nibali Squalo indomabile! Attacco spettacolare - la gamba c’è verso la Liegi-Bastogne-Liegi! : Ancora una volta ha regalato emozioni, come solo lui sa fare. Ancora una volta ha entusiasmato tutti gli appassionati di ciclismo con uno dei suoi soliti numeri al cardiopalma, quelle azioni che riconciliano il grande pubblico con l’epopea dei pedali e che lasciano un segno indelebile nella storia di questo sport. Vincenzo Nibali conferma di essere un inguaribile romantico e regala degli attacchi che riportano il ciclismo indietro nel ...

Albo d’oro Freccia Vallone : Julian Alaphilippe riporta la Francia in trionfo dopo 21 anni : Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2018, tradizionale Classica che si disputa fin dal 1936. Il francese è riuscito a fare la differenza sul Muro di Huy come ormai consuetudine in questo appuntamento anche se quest’anno la gara ha regalato grandi emozioni con l’attacco da lontano di Vincenzo Nibali. La Francia torna così a vincere dopo 21 anni dall’affermazione di Laurent Jalabert, interrotto il dominio spagnolo che ...

Freccia Vallone 2018 : Vincenzo Nibali dà spettacolo - Alaphilippe interrompe il dominio di Valverde : L’esito che non ti aspetti al termine di una corsa sorprendente. La Freccia Vallone 2018, pur decidendosi con la solita volata sul Muro di Huy, ha avuto almeno due grandi novità rispetto alle ultime edizioni: in primis un attacco partito a oltre 30 chilometri dal traguardo ha fatto tremare il gruppo e inoltre non ha vinto Alejandro Valverde. Dopo quattro successi consecutivi, l’iberico della Movistar si è dovuto arrendere al francese ...

Freccia Vallone 2018 : Julian Alaphilippe spezza l’egemonia di Alejandro Valverde! Vincenzo Nibali infiamma la corsa : L’esito che non ti aspetti al termine di una corsa sorprendente. La Freccia Vallone 2018, pur decidendosi con la solita volata sul Muro di Huy, ha avuto almeno due grandi novità rispetto alle ultime edizioni: in primis un attacco partito a oltre 30 chilometri dal traguardo ha fatto tremare il gruppo e inoltre non ha vinto Alejandro Valverde. Dopo quattro successi consecutivi, l’iberico della Movistar si è dovuto arrendere al francese ...

Ciclismo - Freccia Vallone femminile 2018 : Anna van der Breggen infila il poker! Campionessa Olimpica imbattibile sul Muro di Huy : Anna van der Breggen si conferma sempre più la Regina del Ciclismo femminile e vince a mani basse l’attesissima Freccia Vallone. L’olandese, che in stagione si era già imposta al Giro delle Fiandre, ha dominato sul Muro di Huy mettendo in fila tutte le avversarie. La Campionessa Olimpica, tesserata per la Boels-Dolmans, si è resa protagonista di una delle sue proverbiali azioni ed è così riuscita a imporsi in questa classica per la ...

