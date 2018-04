Freccia Vallone 2018 | dove vederla in diretta tv e streaming | percorso ed analisi dei

Freccia Vallone 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi (mercoledì 18 aprile) è il giorno della Freccia Vallone, seconda prova del Trittico delle Ardenne. La corsa belga raggiunge quest’anno la sua 82ma edizione e vedrà i migliori corridori del mondo affrontare un percorso di 198 km con undici côte, che si concluderà sul mitico Muro di Huy. Uno strappo finale di poco più di un chilometro con delle rampe che raggiungono anche il 26% di pendenza. Tutti i riflettori saranno puntanti su Alejandro ...

Freccia Vallone 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore (ciclismo - oggi 18 aprile) : diretta Freccia Vallone 2018 Streaming video e tv: orario e percorso della classica belga di ciclismo con arrivo sul Muro di Huy (oggi mercoledì 18 aprile)

Freccia Vallone 2018 - gli scenari tattici : Muro di Huy decisivo - come provare ad anticiparlo : Ormai da tempo immemore, la Freccia Vallone si decide sul Muro di Huy e anche solo pensare che domani la corsa possa decidersi in maniera diversa è veramente complesso. Anche se già lo scorso anno c’erano stati dei campanelli d’allarmi su una corsa che potrebbe anche cambiare, nell’interpretazione tattica della stessa. Il principale motivo risiede proprio nel Muro, croce e delizia di una gara che su questo strappo infernale si ...

Freccia Vallone 2018 - Julian Alaphilippe il rivale più accreditato per battere Valverde. Ma non l’unico… : Domani Alejandro Valverde andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva (la sesta in carriera) alla Freccia Vallone. Il corridore della Movistar sarà il grande favorito anche per questa edizione, visto che è già a quota nove successi stagionali e negli ultimi anni ha dimostrato di avere un colpo di pedale micidiale sulle durissime rampe del Muro di Huy. Sulla carta il domino dello spagnolo sembra quindi destinato a prolungarsi, ma i tanti ...

Freccia Vallone 2018 - le speranze degli italiani : Diego Ulissi per il riscatto a Huy - Gasparotto e Nibali ci possono provare : La Freccia Vallone, che si disputerà nella giornata di domani, dà continuità al trittico delle Ardenne che domenica si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta classica Monumento della stagione e ultimo appuntamento di una primavera che fino ad ora ha regalato gare appassionanti e tante emozioni. La corsa belga si concluderà sul Muro di Huy, oltre un chilometro con una pendenza media in doppia cifra e punte massime oltre il 25%. Gli ...

Freccia Vallone in tv : orario inizio Rai Sport e Eurosport Video : Tutto pronto per la Freccia Vallone 2018, in programma domani mercoledì 18 aprile. A re l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della corsa. Si tratta della seconda delle tre classiche delle Ardenne, con i corridori che hanno gia' affrontato l'Amstel Gold Race [Video] nel corso della giornata di domenica. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato, a sorpresa, Valgren. Il danese dell'Astana ha preceduto sul traguardo Kreuziger e il nostro ...

Freccia Vallone 2018 - Alejandro Valverde insegue la sesta vittoria. È la classica perfetta per lo spagnolo : “Valverde è il favorito”. In qualunque delle interviste della vigilia da parte dei possibili protagonisti della Freccia Vallone che si disputerà domani, la frase principale è stata sempre questa: lo spagnolo parte nettamente avanti nei favori del pronostico. E non potrebbe essere altrimenti: non ci si può che aspettare un successo da colui che su queste strade ha già trionfato cinque volte, con le ultime quattro edizioni dominate in ...

Freccia Vallone in tv : orario inizio Rai Sport e Eurosport : Tutto pronto per la Freccia Vallone 2018, in programma domani mercoledì 18 aprile. A seguire l'orario d'inizio e dove vedere la diretta tv della corsa. Si tratta della seconda delle tre classiche delle Ardenne, con i corridori che hanno già affrontato l'Amstel Gold Race nel corso della giornata di domenica. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato, a sorpresa, Valgren. Il danese dell'Astana ha preceduto sul traguardo Kreuziger e il nostro ...

Freccia Vallone 2018 : Vincenzo Nibali presente con la testa verso Liegi : Poco più che un allenamento. Dopo il 31mo posto all’Amstel Gold Race, a circa 2′ dai migliori (negli ultimi 30 chilometri era comunque nel primo gruppo a supportare i propri compagni di squadra, con Enrico Gasparotto che ha poi chiuso sul podio), Vincenzo Nibali continua la sua campagna delle Ardenne con la Freccia Vallone, che si disputerà domani con il caratteristico arrivo sul Mur de Huy. Sei partecipazioni alla Freccia per lo ...

Freccia Vallone o Freccia España? Sul Muro di Huy è monopolio iberico dal 2012. Una dittatura destinata a prolungarsi? : Nelle ultime sei edizioni la Freccia Vallone è stata terreno di conquista degli spagnoli. Infatti il monopolio iberico in questa corsa prosegue senza interruzioni dal 2012, quando Joaquim Rodríguez staccò tutti con uno dei suoi scatti magistrali sul Muro di Huy e si prese la vittoria in solitaria davanti a Michael Albasini e Philippe Gilbert. L’anno successivo fu la volta di Daniel Moreno, che conquistò il successo più importante della sua ...

Freccia Vallone 2018 - il Muro di Huy da troppi anni indigesto per i corridori italiani : 1990-1994: un’Italia super, guidata da un mostruoso Moreno Argentin, domina la Freccia Vallone in lungo e in largo, restando praticamente imbattuta per cinque anni (tripletta per il fenomeno di San Donà di Piave, vittorie anche per Giorgio Furlan e Maurizio Fondriest). Alla fine del Secondo Millennio ci hanno pensato invece Michele Bartoli e Francesco Casagrande a portare in alto il tricolore sulle strade belghe. I primi anni Duemila hanno ...

Ciclismo femminile - Freccia Vallone 2018 : Anna van der Breggen cerca il poker - Katarzyna Niewiadoma la rivale numero uno : Continua il Trittico delle Ardenne e mercoledì si correrà la 21ma edizione della Freccia Vallone femminile. Un’altra corsa affascinante che vedrà le migliori atlete al mondo sfidarsi sulle côte tipiche di questa regione. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della Freccia Vallone femminile. Percorso Previsti 118 km con partenza e arrivo a Huy. La prima parte non è particolarmente impegnativa, con una serie di saliscendi che non ...