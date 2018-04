Francesco Monte e Paola Di Benedetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in TV? Ecco

Paola Di Benedetto e Francesco Monte a Temptation Island? La verità : Francesco Monte e Paola concorrenti di Temptation Island? Lei risponde Paola Di Benedetto e Francesco Monte compongono sicuramente una delle coppie più amate, tanto che avrebbero avuto anche proposta di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island nonostante il loro amore fosse molto giovane. Trash Italiano, invitato questa sera alla Finale dell’Isola dei Famosi ha intercettato l’ex naufraga e le ha chiesto se fosse vero il ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto quasi pronti per Temptation Island : Francesco Monte e Paola Di Benedetto andranno a Temptation Island? La dichiarazione Dopo la breve apparizione all’Isola dei Famosi, Francesco Monte potrebbe approdare presto in un’altra isola. Quella delle tentazioni, quella di Temptation Island. Insieme alla nuova fidanzata Paola Di Benedetto, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato contattato, a quanto pare, per la […]

Di Benedetto a ruota libera su Francesco Monte : 'Ho conosciuto il papà Angelo' Video : Sembra proprio che la relazione d’amore tra #paola di Benedetto e #Francesco Monte stia diventando sempre più importante. I due si sono conosciuti all’interno del reality L’#Isola dei Famosi dove entrambi hanno partecipato nel ruolo di naufraghi. Un momento perfetto per incontrarsi: entrambi infatti hanno da poco chiuso delle storie molto importanti. Lui con Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato dopo aver conosciuto Ignazio Moser nella casa del ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre!” - poi l’insolita richiesta all’Isola… : Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ “Mi ha presentata a suo padre Angelo!", poi l’insolita richiesta all’Isola dei Famosi sperando che il suo fidanzato possa essere presente per la finale.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:16:00 GMT)

Alfonso Signorini - arriva la confessione hot su Francesco Monte : L'Isola dei famosi si fa piccante. A pochi giorni dalla fine del reality show, spuntanto retroscena bollenti sui naufraghi di quest'edizione. A svelarli i...

Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi : Il lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Paola Di Benedetto a Casa Signorini Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. A rivelarlo la stessa Madre Natura di Ciao Darwin a Casa Signorini. La modella vicentina è contenta di questo […] L'articolo Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi ...

Marco Ferri entra nell’agenzia del fratello di Francesco Monte : Marco Ferri dopo l’Isola dei Famosi entra nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco Dopo l’Isola dei Famosi continua l’amicizia tra Marco Ferri e Francesco Monte. Tanto che il figlio di Riccardo Ferri una volta ritornato in Italia ha deciso di entrare nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco. L’annuncio è arrivato sulla […] L'articolo Marco Ferri entra nell’agenzia del ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - baci in attesa del taxi. Poi vedono il paparazzo e si nascondono : ROMA - Appena tornati dall'Isola dei Famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono fidanzanti, come riportato da Leggo.it , rendendo pubblico il loro appena nato amore anche attraverso giornali ...

Furore 3 si farà? Ultime notizie sulla fiction con Elena Russo e Francesco Monte : Furore 3 si farà? Ieri sera è andata in onda l’ottava e ultima puntata di Furore: Capitolo secondo. In fans si chiedono se ci sarà una terza stagione. Furore 3 si farà? Finalmente dopo tante tribolazioni, controversie, cattiverie, difficoltà pianti e drammi, Furore 2 si è concluso con il migliore dei “The End”: Marisella sposa il suo Saro Licata, Il tenente BelMonte la sua Giovanna e i cattivi vengono tutti arrestati. Questa avvenura finire ...

Chiaramonte - furti in c/da Francesco - rubato anche il latte per i puledri : Chiaramonte Gulfi - Ennesimo furto avvenuto nelle campagne chiaramontane verificatosi a tarda notte. Prese di mira due abitazioni di contrada Francesco, nei pressi della più nota Contrada Morana: in ...

Lele Mora e la rivelazione su Francesco Monte : «Se dico che lo so - lo so». Scatta la denuncia? : Nonostante sia giunta pressoché al termine questa complicata edizione de L'Isola dei Famosi , non accennano a diminuire le polemiche sul canna-gate di nuovo in auge dopo le dichiarazioni che Lele Mora ...