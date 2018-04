Fortnite per mobile | incassi per oltre 25 milioni di dollari nel primo mese

Rimossi Missili Guidati da Fortnite - per sempre? Cosa ha detto Epic Games : Sono passate solo due settimane circa dall'arrivo dei Missili Guidati in Fortnite. Epic Games oggi ha deciso di rimuoverli del tutto dal gioco. In un post su Reddit, Epic ha detto che condivide la preoccupazione espressa dai giocatori circa il fatto che quest'arma sbilancia il gioco e la forza intrinseca del missile guidato. In risposta, ha messo l'arma "in pausa mentre pensiamo ai prossimi passi per il suo futuro". Addio ai Missili Guidati in ...

Epic Games rimuoverà i missili guidati di Fortnite per un tempo indeterminato : Gli sviluppatori dell'apprezzato Fortnite hanno comunicato su Reddit che presto rimuoveranno i missili guidati per un periodo di tempo indeterminato, Epic Games ha deciso che dovrà apportare modifiche all'arma prima di farla tornare.In seguito ai vari problemi riscontrati dalla community ultimamente, come glitch, bug e problematiche di bilanciamento, Epic ha preso la sua decisione: "abbiamo ricevuto molti feedback sui missili guidati, feedback ...

Gli adolescenti americani stanno utilizzando Fortnite per invitare i partner al ballo di fine anno : Fortnite è entrato di prepotenza nella routine quotidiana di milioni di adolescenti, diventando una vera e propria mania della nuova generazione di videogiocatori e non solo. Il titolo di Epic è talmente popolare da riguardare anche gli eventi più importanti dell'immaginario adolescenziale come il celebre ballo di fine anno americano, che abbiamo imparato a conoscere grazie ai teen movie provenienti da oltre oceano.Come riporta Polygon, sembra ...

Strip Fortnite è l'ultimo stratagemma degli YouTuber per sfruttare il trend del momento : Fortnite è l'indiscusso videogioco del momento, al centro di un successo planetario, e sembra che alcuni creatori di contenuti su YouTube abbiano trovato la giusta formula per combinare questo trend a un altro sempre molto apprezzato dal pubblico della piattaforma, quello della sessualità.Strip Fortnite è infatti uno dei format in cima alle classifiche di YouTube, che consiste nel far spogliare qualcuno ad ogni uccisione del celebre Battle ...

Svelata nuova arma LMG per Fortnite : quando l’uscita? : Nuovo giorno, nuova arma Svelata per Fortnite da parte di Epic Games. Si tratta della LMG, cioè la Light Machine Gun (mitragliatrice leggera), l'ultima aggiunta al Battle Royale di Fortnite. L'arma è apparsa nella sezione 'Coming Soon' del gioco. La sua descrizione indica che "la nuova arma LMG ha una velocità di fuoco elevata, lungo raggio e una ricarica lenta". Questo probabilmente rende la LMG relativamente simile al Minigun di Fortnite nel ...

Sorpresa per Fortnite - scovata nuova sfida Skydive? Le immagini : L'aggiunta della modalità Replay in Fortnite è stata molto utile per i giocatori, dato che è stata già usata per scovare una strana cometa sotto le torri inclinate. Questa non è l'unica scoperta: recentemente è stato trovato un indizio che porterebbe a una nuova sfida. L'ultima scoperta utilizzando la modalità Replay ha visto i giocatori guardare in alto anziché in basso. Pare proprio che in Fortnite sarà aggiunta una sfida di paracadutismo, ...

Epic Games si scusa per i problemi di Fortnite delle ultime ore e regala due oggetti ai giocatori : Avrete certamente notato che Fortnite ha avuto problemi nelle ultime ore. Tantissimi giocatori sono rimasti bloccati nella giornata di ieri, abbandonati alla prospettiva di non poter accedere al loro gioco e passare una serata in compagnia dell'apprezzato titolo di Epic.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori, in un post sul blog, si sono scusati per il fatto che Fortnite sia rimasto offline nella giornata di ieri. "Siamo ...

Disponibile patch 3.5.1 per Fortnite - cosa risolve tra bug e crash : Nuovo giorno, nuova patch per Fortnite. Dopo il grosso down di ieri, avvenuto per cause sconosciute ma che fortunatamente Epic ha risolto, arriva la patch 3.5.1. Questa mira a risolvere una lunga serie di bug, oltre ai crash di sistema che per alcuni giocatori sono molto frequenti. La patch è già Disponibile sia per Fortnite Battaglia reale che per Salva il Mondo. I miglioramenti in Fortnite Questo update è arivato fortunatamente senza alcuna ...

Precisazioni su Fortnite per Android e presunti file APK sul web : a quando l’uscita in Italia? : In queste settimane si sta parlando moltissimo di Fortnite per Android e del relativo file APK per procedere alla sua installazione. Il fatto che sia uscita la versione ottimizzata su iPhone ed iPad, infatti, ha accentuato il desiderio di coloro che sono ansiosi di mettere le mani su uno dei titoli più attesi di tutto il 2018 nel panorama delle applicazioni Android, al punto da indurmi a condividere coi nostri lettori un punto della situazione ...

Fortnite Android APK Download : Tutto Quello Che Devi Sapere : Fortnite Android APK: quando arriverà il gioco? Quando sarà disponibile Fortnite per Android? Uscita Fortnite per Android: quando? Ecco Tutto Quello che Devi Sapere su Fortnite per Android Download Fortnite Android Quando? Mentre gli utenti iOS ormai da parecchi giorni possono divertirsi a giocare al celebre titolo Fortnite su iPhone, gli utenti Android stanno ancora aspettando che il gioco sbarchi […]

Manutenzione d’emergenza per Fortnite oggi 12 aprile - server down : quali i motivi? : Continuano i problemi Fortnite anche oggi 12 aprile, Epic Games ha messo i server down per una Manutenzione d'emergenza. Nelle ultime ore infatti nuovi problemi Fortnite sembrerebbero affliggere il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games, con difficoltà generali da parte degli utenti a disputare le proprie partite. Sono tantissimi gli utenti che negli ultimi mesi hanno fatto il loro accesso nel mondo di Fortnite, il Battle Royale che ha ...

Petizione per ban Fortnite - in migliaia per limitare il gioco : Un successo dilagante che apparentemente non conosce confini quello di Fortnite, il Battle Royale targato Epic Games che negli ultimi mesi ha infranto record su record, facendo registrare un numero di accessi assolutamente spaventoso sulle varie piattaforme di gioco su cui è disponibile. Se infatti gli oltre quaranta milioni di giocatori che hanno fatto almeno un ingresso nel gioco non fossero stati abbastanza, gli sviluppatori hanno pensato ...

Fortnite per mobile : dopo la fase a invito il gioco incassa 1 - 8 milioni di dollari al giorno : Stando a quanto riportato da Games Industry, Fortnite è un successo anche su dispositivi mobile. Il celebre gioco è da poco disponibile su iOS per tutti i giocatori, dopo la prima fase su invito e, a quanto pare, si stanno registrando incassi giornalieri notevoli.Dalla fine di questo periodo a invito, infatti, Fortnite per mobile incassa 1,8 milioni di dollari al giorno, una cifra maggiore rispetto al picco di 1,2 milioni di dollari del mese di ...

Perché non funziona Fortnite : problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...