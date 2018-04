Formula E - Insieme a Billy Monger per una gara di solidarietà

quattroruote

(Di mercoledì 18 aprile 2018) I piloti diE,al giovane e tenace pilota inglese, mercoledì 25 aprile saranno impegnati in unadi beneficenza a Parigi che verrà disputata rigorosamente sui dei kart a propulsione elettrica. stato lo stesso attuale leader del campionato mondiale ABB FIAE, Jean-Eric Vergne, a organizzare la competizione, con la volontà di sensibilizzare il pubblico proprio in occasione della nomina della neonata Commissione FIA per la Disabilità e lAccessibilità.Una causa importante. Raccogliere fondi e incoraggiare giovani piloti con disabilità a intraprendere una carriera nel motorsport: sono questi gli obiettivi dichiarati dagli organizzatori, fortemente sostenuti da Nathalie McGloin, presidente della Commissione FIA per la Disabilità e lAccessibilità. Lasui kart elettrici vedrà la partecipazione di alcune tra le stelle dellaE, nonché del ...