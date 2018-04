For Honor | La nuova modalità Allenamento arriva domani

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime inFormazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

For Honor come Rainbow Six Siege? Prezzo e dettagli della Starter Edition : For Honor è ormai arrivato alla Stagione cinque, Age of Wolves, ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi. I server dedicati sono finalmente arrivati sia su PC che su console. Oggi Ubisoft ha invece annunciato la cosiddetta Starter Edition, per ora solo su PC via Steam e Uplay al Prezzo di 14,99 euro. Questa edizione "base", così come Rainbow Six Siege, prevede: 6 eroi giocabili: sblocca completamente i 3 eroi avanguardia, ...

