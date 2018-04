Football Americano | grande balzo in direzione playoff per i Black Tide Catanzaro

Football Americano - Prima Divisione 2018 : i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona : Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, ...

Football Americano - Prima Divisione 2018 : i Panthers Parma dominano il recupero contro i Giaguari Torino : Prima settimana di riposo nella Prima Divisione 2018. Nella Bye Week 1, però, è andato in scena un incontro, il recupero del match della Prima giornata tra Giaguari Torino e Panthers Parma, rinviato per maltempo. Non c’è stata storia, perché gli ospiti hanno vinto in maniera netta, 49 a 6, con un Monardi scatenato. Un risultato sorprendente, che consegna alla squadra emiliana la seconda vittoria su due incontri disputati e la seconda ...

Football Americano - Prima Divisione 2018 : i Guelfi non si fermano. Prima vittoria per i Seamen : Week 3 del campionato di Prima Divisione di Football americano e finalmente tutte le squadre sono scese in campo. Hanno fatto il loro debutto, infatti, Seamen Milano e Panthers Parma. Entrambe con una vittoria. La squadra campione in carica ha cominciato in maniera solida, infliggendo con un netto 21-0 la Prima sconfitta ai Giants Bolzano. Dilaganti anche gli emiliani, che hanno vinto per 48-7 contro Pesaro, ancora a secco in questa stagione. Ma ...

Football Americano : A Palermo largo successo dei Black Tide Catanzaro - InfoOggi.it : La cronaca vede i Black Tide già nel primo quarto portarsi in vantaggio con le segnature di Marco Megna e Mario Canonaco, che riporta direttamente in touchdown un pallone intercettato. Canonaco, a ...

Football Americano - Prima Divisione 2018 : Rhinos sconfitti - Giants e Guelfi imbattuti : Seconda giornata della Prima Divisione 2018 e finalmente abbiamo potuto vedere tanto Football. Dopo i rinvii della Week 1 per via del maltempo, infatti, in questo fine settimana si è giocato su tutti e quattro i campi, dove non sono mancati equilibrio e sorprese. Tanta fatica per i Giaguari Torino, che sotto di un field goal dopo il primo quarto, hanno reagito andando a segno nel secondo e nel terzo periodo, ribaltando il risultato contro i ...