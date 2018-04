Fondazione Prada | apre la Torre di Koolhaas | 60 metri in vetro e cemento | cambia ancora

Apre nuova Torre della Fondazione Prada : MILANO, 1 MAR - Aprirà il 20 aprile, per il salone del Mobile, la Torre che segna il completamento della sede della Fondazione Prada , progettata da Rem Koolhaas, e inaugurata nel maggio 2015. L'...

Mostre : alla Fondazione Prada l'arte tra le due guerre mondiali (2) : (AdnKronos) - L'intero percorso di visita, che si snoda tra galleria Sud, Deposito, galleria Nord e Podium, si presenta come un viaggio immersivo ritmato da 24 ricostruzioni parziali di spazi pubblici e privati. In questi ambienti, costituiti dall'ingrandimento in scala reale delle immagini storiche