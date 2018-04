Fmi | ' I rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati'

Fmi : l’Italia accelera ma resta ultima in Europa. Rischi al ribasso sulla crescita globale : Riviste al rialzo a +1,5% le stime di crescita nel nostro Paese per il 2018 e a +1,1% nel 2019. Nell’Eurozona però gli altri Paesi fanno meglio, Grecia compresa. crescita mondiale solida:?confermata a +3,9% ma ci sono Rischi di frenata...

' Fmi rivede in lieve rialzo il Pil dell'Italia : nel 2018 a +1 - 5%. "Ma l'incertezza politica mette a rischio le riforme" : L'Italia accelera nel 2018 , mette ndo a segno una crescita dell'1,5%. Ma resta fanalino di coda di Eurolandia, che sperimenta tassi di crescita più alti. Lo afferma il Fmi nel World Economic Outlook.La Germania cresce infatti quest'anno del 2,5%, la Francia del 2,1% e la Spagna del 2,8%. La Grecia crescerà del 2,0%. Madrid e Atene sono però alle prese con tassi di disoccupazione molto più elevati di quello ...

Allarme di Bce e Fmi sui conti italiani. C'è il rischio stangata : Richiami tecnici, che sanno tanto di antidoti politici al rischio populismo. In Italia e altrove. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a non modificare le riforme previdenziali. Fondo ...

Fmi dà buoni voti a economia svizzera - ma vi sono anche rischi