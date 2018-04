Fmi a Italia | Priorità risanare conti

Fmi : "Priorità Italia sia risanamento conti" : Nel 2018 "alcuni paesi - come l' Italia o il Canada - dovrebbero mantenere una politica di bilancio neutrale, per poi riprendere il consolidamento nei prossimi anni". Lo scrive l'Fmi nel Fiscal Monitor ...

Fmi : zavorra debito globale - balza a nuovo record 225% Pil. E per Italia non si prevede più pareggio bilancio : La zavorra del debito continua a pesare sulle spalle del mondo intero. E' quanto rende noto l'Fmi, attraverso la pubblicazione del rapporto Fiscal Monitor avvenuta oggi. Il carico del debito globale è diventato anche più pesante rispetto a quello precedente ...

Fmi peggiora stime deficit/Pil Italia - pareggio slitta al 2021 : New York, 18 apr. , askanews, Il Fondo monetario internazionale ha peggiorato le sue stime sul rapporto tra il deficit e il Pil in Italia, per quanto in miglioramento, posticipando di un anno il ...