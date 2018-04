Fiorentina-Lazio LIVE Serie A | le formazioni e il commento

Blastingnews

: ?? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 20:45 contro la… - OfficialSSLazio : ?? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 20:45 contro la… - capuanogio : Le prime 10 della classifica nel girone di ritorno #SerieA: Juventus 37 Napoli 30 Milan 28 Fiorentina 24 Atalanta… - VarskySports : Serie A Juventus 81 Napoli 77 Lazio 60 Roma 60 ??UCL?? Inter 59 Milan 52 ??UEL?? Fiorentina 50 Sampdoria 48 Atalan… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Tutto pronto per, match della 33ª giornata diA che seguiremoin diretta testuale su a partire dalle ore 20.45. Una partita molto importante per entrambe le. Laspera ancora di poter lottare per un posto in Europa e arriva a questa partita dopo una lunghissima striscia di risultati positivi. Laè in lizza invece per il terzo posto e dopo aver pareggiato nel derby adesso andrà a caccia di un risultato positivo in trasferta. Le ultime sulle? Lanon avrà ancora a disposizione Badelj e potrebbe confermare Dabo in mediana. Chiesa e Saponara agiranno a supporto dell'unica punta Simeone. Qualche dubbio in più riguardo la. Fuori Radu per squalifica, Inzaghi deve fare i conti pure con qualche giocatore non al meglio. Possibili sorprese dunque nell'undici titolare. Immobile giocherà o andrà in ...