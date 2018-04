Fiorentina-Lazio 2-2 La Diretta Caceres sigla la rimonta

Fiorentina-Lazio - due espulsioni in 14' : ANSA, - ROMA, 18 APR - Partita a ranghi ridotti tra Fiorentina e Lazio, che dopo 14' minuti di gioco si sono trovate entrambe in dieci per due espulsioni decretate dall'arbitro Damato. A finire per ...

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 0-0 : 0' Tutto pronto per l'inizio del match Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio Fiorentina: Sportiello, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Dabo, Veretout, Chiesa, Eysseric, Gil Dias, Simeone. Lazio: Strakosha, Luiz Felipe, De Vrij, Caceres, Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku, Luis Alberto, Immobile....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta dalle 20.45 : LE formazioni ufficiali Fiorentina , 4-2-3-1, : Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout; Gil Dias, Eysseric, Chiesa; Simeone. All. Pioli Lazio , 3-4-2-1, : Strakosha; ...

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A : le formazioni e il commento Video : Tutto pronto per Fiorentina-Lazio, match della 33ª giornata di #Serie A che remo LIVE in diretta [Video]testuale su Blasting News a partire dalle ore 20.45. Una partita molto importante per entrambe le formazioni. La Fiorentina spera ancora di poter lottare per un posto in Europa e arriva a questa partita dopo una lunghissima striscia di risultati positivi. La Lazio è in lizza invece per il terzo posto e dopo aver pareggiato nel derby adesso ...

Lazio - Luis Alberto punta la Champions : 'Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare' : Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. 'Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!' ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell'...

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A : le formazioni e il commento : Tutto pronto per Fiorentina-Lazio, match della 33ª giornata di Serie A che seguiremo LIVE in diretta testuale su Blasting News a partire dalle ore 20.45. Una partita molto importante per entrambe le formazioni. La Fiorentina spera ancora di poter lottare per un posto in Europa e arriva a questa partita dopo una lunghissima striscia di risultati positivi. La Lazio è in lizza invece per il terzo posto e dopo aver pareggiato nel derby adesso andrà ...

