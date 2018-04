Fiorello a ' Non è un paese per giovani' ritira da Veronesi il premio David di Michelangelo

Fabrizio Frizzi - Rai e Mediaset cambiano palinsesti. Fiorello : “Avevamo pensato di non andare in onda. Invece lo faremo” : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il mondo dello spettacolo, tanto da spingere Rai e Mediaset a cambiare i propri palinsesti per la giornata di lunedì. “La prova del Cuoco” di Antonella Clerici non è andato in onda e neanche “I fatti vostri“, come annunciato dallo stesso Giancarlo Magalli su Facebook. Salta anche l’appuntamento in diretta di “Detto Fatto” con Caterina Balivo: “Oggi Fabry ...

“Mi hanno incu***”. Gigi D’Alessio - attacco choc. Ospite da Fiorello il cantante non le manda a dire. Momento no - e si vede : Il Momento per Gigi D’Alessio è quello che è. Anna Tatangelo, dopo una lunga serie di tira e molla, ha fatto le valigie e migrato lontano da Napoli. Colpa, raccontava nei giorni scorsi la cantante, di un desiderio di famiglia e maternità non corrisposto dal cantautore. Poi lo sfogo della figlia sui social, con l’attacco (sempre verso Anna) che ha fatto scalpore. Una serie di circostanze negative che avrebbero tagliato le gambe a chiunque. ...

Fiorello “CONTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

“Ma che ca**o dite!”. Fiorello - bordata durissima contro di loro. Il presentatore - che presto potrebbe tornare in tv con un nuovo programma - non usa mezzi termini. Parole pesanti e che non piaceranno a molti : Quando si parla di lui, allora i paragoni con i grandi mattatori del passato si sprecano. Quando poi la parola gli escono dalla bocca allora c’è poco da stare sereni. Perché Fiorello è uno che non le manda a dire e pure stavolta ne ha davvero per tutti. Il popolare comico e presentatore è infatti intervenuto sull’argomento del momento: l’esito delle elezioni. Intervistata da Rolling Stones, alla domanda: dimmi cosa dirai se vincono i 5 ...

Rosario Fiorello dopo il voto : "Tanto non cambierà un c..." : Dal Sanremo 1995 come cantante a quello del 2018 come mattatore, Rosario Fiorello si racconta a ruota libera in un'intervista al mensile Rolling Stone . Senza peli sulla lingua, il comico affronta ...

Fiorello e le elezioni : "Non cambierà un ca..." : "Lo sai che penso? Potrei anche mettermi a fare politica. Tanto i soldi ce li ho e me li sono meritati, perché sono partito da zero, quindi vado applaudito. Allora mi metto in politica, mi faccio ...

Il pronostico delle elezioni di Fiorello a "Non è l'Arena" : "Finisce 0-0" : Videochiamata a sopresa di Fiorello, durante Non è l'arena, condotto da Massimo Giletti su La7. ''Finirà zero a zero'', ha scherzato lo showman. ''Spetterà al colle, a proprosito di nebbia agli irti colli'', ha concluso il conduttore.

Massimo Giletti - la telefonata in diretta di Fiorello a Non è l'Arena : 'In Rai qualcuno ti vuole ancora' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , piove la telefonata in diretta di Fiorello . A rispondergli, il conduttore. E Fiorello parte subito in quinta: 'Se vuoi tornare in Rai, sappi che ti vogliono ...

"La TV? La lascio a quelli come Fiorello - che è bravissimo. Io non ho il tempo" : Conduttore, scrittore, attore, ma soprattutto papà: Fabio Volo si confessa sulle pagine de La Stampa, parlando della sua carriera, ma anzitutto degli affetti più cari. La moglie islandese Johanna Maggy e i suoi due bambini vengono sempre al primo posto e, per amor loro, Volo non ha paura di pronunciare qualche 'no' professionale.Per fortuna posso permettermelo, anche se ci sono colleghi che potrebbero fare altrettanto ma ...

“Sarà un supershow…”. Fiorello torna in tv : cosa ha in mente lo showman più amato d’Italia. Dopo la superba performance a Sanremo - si era fatta sempre più concreta l’ipotesi di un programma tutto suo. Ma non è tutto : i dettagli : Ci ha fatto ridere tutti all’Ariston durante l’ultimo festival di Sanremo. E la domanda (anzi, la richiesta) su un suo possibile ritorno in tv se l’è fatto l’intero sistema mediatico. La prossima stagione televisiva potrebbe riportare sul piccolo schermo Rosario Fiorello, uno degli showman più amati dal pubblico italiano. A far trapelare quest’indiscrezione è stato proprio Davide Di Maggio che, sul suo blog ...

Bibi Ballandi e Fiorello/ Il produttore : “Rosario è il figlio che non ho mai avuto”. Lo showman è disperato : Fiorello e Bibi Ballandi: il ricordo della loro amicizia e collaborazione professionale che va oltre i one man show ed i recenti successi radiofonici. Quasi un rapporto tra padre e figlio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:05:00 GMT)

LAURA PAUSINI/ Canta ''Non è detto" - Fiorello la chiama ed è subito standing ovation (Sanremo 2018) : LAURA PAUSINI al Festival di Sanremo. La presenza della super ospite rimandata ad oggi a causa di una laringite. Le ultime notizie sulla presenza della Cantante(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:19:00 GMT)

Claudio Baglioni - Sanremo 2018 / Ipotesi Fiorello bis all'Ariston? "Quello non dipende da noi" : Claudio Baglioni si è esibito più volte dutante la terza serata del Festival di Sanremo 2018 con alcuni dei suoi più famosi successi. Forse troppo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Video - "Non mi avete fatto niente" : lo scherzo di Fiorello (Sanremo 2018) : Ermal Meta e Fabrizio Moro riammessi al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a Sanremo 2018. La loro versione in conferenza stampa(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:35:00 GMT)