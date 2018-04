Finisce era Castro a Cuba | rivoluzione gattopardiana con Diaz-Canel presidente

Cuba - Finisce l’era dei Castro. E dopo Raul arriva Diaz-Canel - primo presidente che non ha fatto la rivoluzione : Per la prima volta dal 1976 il presidente di Cuba non sarà un membro della famiglia Castro. Terminata l’era di Fidel, oggi è l’ultimo giorno in prima linea del fratello Raul, che non si è candidato alla rielezione. Ma l’esito della seduta dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo presidente è già scritto: il superfavorito è Miguel Diaz-Canel (57 anni), attuale primo vicepresidente del Consiglio di Stato e del ...

Cuba - Finisce l'era Castro. Ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel : L'uomo che non vide la Revolucìon Miguel Díaz-Canel dovrà affrontare questioni cruciali per il futuro di Cuba e del suo governo, a partire dall'economia. L'erede dei Castro laureato in ingegneria elettronica, è professore universitario e membro del del Politburo dal 2003. Già segretario del partito nelle province di Villa Clara e Holguin , ha ...

Cuba - Finisce l'era dei Castro : ecco il nuovo presidente - : Il prossimo capo di Stato verrà designato il 18 aprile dalla Asamblea Nacional del Poder Popular. Il favorito per la successione a Raúl Castro è l'attuale vice presidente Miguel Díaz-Canel

Cuba - Finisce dopo 60 anni l'era dei Castro. Oggi l'elezione del nuovo presidente : I 605 deputati eleggeranno il successore di Raul alla guida del paese: sarà Miguel Diaz-Canel. Tante le questioni che il nuovo leader dovrà affrontare, dalle riforme economiche al disgelo con gli Stati Uniti. Ma appaiono scarse le possibilità di una reale apertura politica

Cuba volta pagina : Finisce era Castro : 00.22 Il presidente Cubano Raul Castro, 86 anni, passerà domani il testimone a una nuova generazione per una transizione che segnerà la fine di un'era in cui per circa 60 anni i fratelli Castro (Fidel prima e Raul poi) sono stati al potere nell'isola caraibica. Il probabile successore di Raul Castro è Miguel Diaz-Canel, 57 anni, vice presidente e numero due del governo. "Ci sarà una parte di rinnovamento ma anche di continuità", aveva spiegato ...

Cuba - Finisce era Castro. Bitcoin per superare sistema folle delle due monete : La sua elezione alla presidenza dell'isola con una politica di stampo anti americano porterà sicuramente un rinnovamento della classe politica. Dovrebbero infatti lasciare i rispettivi incarichi al ...

