Finché Tinder non vi separi Il punto sull’amore e sulle corna online nel 2018

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Lasciarsi per futili motivi non è mai stato così facile. Siamo a un passo dalla rivoluzione, nei tribunali. Da lunedì, nella lista nera dei motivi per cui chiedere la separazione, ci sono le frequentazioni in rete. «Amicizie alternative», le chiamano i giudici. «Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che va via di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne», hanno scritto quelli della Cassazione in una sentenza storica. Navigare è un rischio, insomma, e neanche è detto che trovi sempre l’America. È l’avvertimento della legge: pensaci, prima di iniziare a mettere like a un’altra persona. Anche le coppie (più o meno) felici possono cominciare a tremare. Ed è forse arrivato il momento di fare ilsull’amore, civile e non, nel. 1) Sposarsi è un contratto La caratteristica dell’amore eterno è che non è eterno senza ...