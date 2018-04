FIFA del Lupo | Samp | City | Psg e Le novità del nuovo Mondiale per club!

FIFA 18 TOTW 31 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°31! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 31° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Seguici su Instagram! TOTW 31 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 18 aprile: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 31: It's […] L'articolo Fifa 18 TOTW 31: alla scoperta della Squadra della Settimana n°31! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA - membro del consiglio arrestato per corruzione : Omari è stato arrestato insieme ad altri due funzionari federali e un funzionario del ministero dello Sport, tutti sono stati trasferiti nella Procura di Kinshasa. Una quinta persona coinvolta nell'...

FIFA 19 : proseguono i rumors sulla licenza ufficiale della Champions League. GRANDI NOVITA'! : Il prossimo maggio scadrà il contratto di esclusiva che lega la UEFA, e tutte le sue competizioni, a Konami e garantisce alla software house giapponese i diritti di sfruttamento dei marchi di Champions League, Europa League e Campionato d'Europa all'interno dei titoli della serie PES Pro Evolution Soccer. Giorno dopo giorni si fanno sempre più insistenti […]

Probabile Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 18 aprile : Il volto videoludico di FIFA 18 Ultimate Team è sempre in dinamico divenire, pronto ad adeguarsi a tutte le novità che il calcio reale propone ai propri appassionati. Ogni fine Settimana è infatti foriero di utili spunti per quanto concerne l'arrivo di nuove carte nella particolarissima modalità di gioco del titolo targato Electronic Arts, e ovviamente l'ultimo weekend non ha fatto di certo eccezione, con i verdetti dei campi reali che avranno ...

FIFA 18 PFA POTY : tutto quello che devi sapere sul premio per il "Giocatore dell'anno"! : Come ogni anno anche questa volta la Professional Footballers' Association (PFA), l'associazione che riunisce i calciatori professionisti di tutto il Regno Unito assegnerà una serie di riconoscimenti per tutti i giocatori che si sono contraddistinti nel corso di questa stagione ed in particolare verranno consegnati i premi per il POTY – Player of the Year, ossia per il […]

FIFA 18 : TOTW 31 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la "Squadra della Settimana", che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […]

TOTS FIFA 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! IN ARRIVO dal 27 APRILE! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports ha fornito i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! Il rilascio del primo "Team of the Season avverrà il prossimo 27 aprile e si partirà dal, questa volta unico, "Most Consistent but Never IF Community TOTS" che, altra novità […]

FIFA 18 : disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League - Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita : EA Sports ha rilasciato alle 22 del 13 aprile 10 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League, Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! Ecco la lista dei 10 nuovi "Man of the match" Al Ghannam […]

FIFA 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di marzo della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio "Player of the Month" del mese di marzo, come miglior giocatore del campionato inglese, è l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di David Silva, Romelu Lukaku, Heung Min Son, Chris Wood e Cenk Tosun

TOTS FIFA 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! Oggi le prime novità! : Domenica 15 aprile nel corso della FUT Champions CUP di Manchester EA Sports fornirà i primi dettagli sul rilascio dei TOTS di FIFA 18! ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI FIFA! FUT 18 #TOTS announcement on the stream later today! #FIFAeWorldCup Don't miss it, watch live: https://t.co/Fekx3g5yQg pic.twitter.com/gA7Mn7FK2m — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) […]

FIFA 18 : rilasciate le versioni Icon Prime di Zanetti e Pelè. Ecco le soluzioni delle SBC! : Ultimo appuntamento della stagione con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l'arrivo delle versioni Prime delle ultime 2 IconE di FUT: Pelè e Javier Zanetti. Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno essere ottenute completando degli speciali gruppi di sfide creazione […]

La Conmebol chiede alla FIFA di anticipare al 2022 l’allargamento del Mondiale : La Conmebol ha chiesto alla Fifa di anticipare l'allargamento del Mondiale a partire dal 2022. L'articolo La Conmebol chiede alla Fifa di anticipare al 2022 l’allargamento del Mondiale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.