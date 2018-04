Fiction Rai primavera-estate | i titoli in arrivo e quelli che slittano

Casting per Il Commissario Montalbano - la Fiction Rai cerca comparse : come partecipare alle selezioni : La produzione di una delle serie italiane più amate inizierà solo nelle prossime settimane, e perciò sono aperti i Casting per Il Commissario Montalbano. Le riprese della nuova stagione, prevista per il 2019, dovrebbero cominciare il prossimo mese negli Iblei, in particolare nelle location di Ragusa, Modica, Scicli e Punta Secca, dove appunto si erge la famosa "casa di Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti è una delle più longeve del ...

La Fiction Il Capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa di Non Dirlo al Mio Capo 2 : In attesa di vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2, Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction Il Capitano Maria, che dovrebbe debuttare su Rai1 a maggio. La trama è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il ...

Serena Rossi sarà la grande protagonista della prossima Fiction Rai dedicata a Mia Martini : Serena Rossi vestirà nuovamente i panni di “Mimì” nella fiction Rai dedicata a Mia Martini. L’attrice napoletana, infatti, ha già avuto modo di interpretare la grade Mimi, nella trasmissione “Tale e Quale Show” condotta da Carlo Conti. Serena Rossi sarà Mia Martini nella nuova fiction Rai La conduttrice di “Da qui a un anno” sarà presto impegnata sul set perché vestirà i panni dell’indimenticata cantante, Mia Martini, sorella di Loredana Bertè ...

'L Amica geniale in tv è una scommessa vinta' - parla la direttrice di Rai Fiction : 'Elena Ferrante? No, io non l'ho incontrata. Ma c'è grande collaborazione con gli autori'. A raccontarlo, oggi a margine degli Screenings Rai a Matera, è Eleonora Andreatta, direttore di Rai fiction ...

Rocco Schiavone - Sotto copertura e I bastardi di Pizzofalcone tra le Fiction Rai su Prime Video grazie all’accordo con Amazon : Arrivano le fiction Rai su Prime Video: grazie al recente accordo tra Rai e Amazon, alcuni dei più amati e famosi prodotti televisivi e cinematografici italiani saranno disponibili anche sul catalogo del servizio di streaming del colosso di Jeff Bezos. Ad approdare quindi su Amazon Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, saranno I Medici, Rocco Schiavone, Il cacciatore, Non uccidere, Il giovane Montalbano, Sotto ...

Ascolti tv : boom Canale 20 di Mediaset - Isola batte Fiction Rai : Grazie alla trasmissione in diretta esclusiva di Juventus-Real Madrid il nuovo Canale 20 di Mediaset parte col botto: 6.569.000 spettatori e 23.35% di share. La sfida dei canali generalisti viene ...

Questo nostro amore 80 Fiction Rai : da stasera - domenica 1 aprile 2018 : Si riparte dai primi mesi del 1971 per fare un balzo in avanti di dieci anni, dove Vittorio e Anna non stanno più insieme.