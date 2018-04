: Fed:bene prospettive Usa,ma timori dazi - NotizieIN : Fed:bene prospettive Usa,ma timori dazi - CybFeed : #News #Fed:bene prospettive Usa,ma timori dazi - livetennisit : Fed Cup – Italia vs Belgio: Parla la Garbin “Sceglierò le giocatrici in base alle… -

Leper l'economia americana restano "positive", ma le aziende sono preoccupate per i. Lo indica la Fed nel Beige Book, basato sulle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui è presente. Il rapporto sull'economia mette inoltre in evidenza le difficoltà delle aziende a riempire posti di lavoro vacanti, soprattutto per le occupazioni altamente specializzate. Si teme un "ulteriore aumento" dei prezzi, soprattutto per l'acciaio, mentre la crescita dei salari è "modesta".(Di mercoledì 18 aprile 2018)