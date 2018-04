Fed : bene prospettive Usa - ma timori dazi : 22.24 Le prospettive per l'economia americana restano "positive", ma le aziende sono preoccupate per i dazi. Lo indica la Fed nel Beige Book, basato sulle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui è presente. Il rapporto sull'economia mette inoltre in evidenza le difficoltà delle aziende a riempire posti di lavoro vacanti, soprattutto per le occupazioni altamente specializzate. Si teme un "ulteriore aumento" dei prezzi, soprattutto per ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A tutt’oggi, comunque, l’occupazione delle camere nella città lagunare è prevista intorno all’85%: “Si tratta di una Pasqua che, malgrado nel calendario sia ‘alta’, rappresenta un momento di confronto negativo se messo a confronto con i dati dello stesso periodo del 2017

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Belluno. Anche qui, secondo le previsioni dell’Arpav, ci sarà neve il sabato e sole nei due giorni successivi. “Affidiamoci a enti seri per le previsioni”, invita il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan, decisamente irritato nei confronti di quei siti che

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - Pasqua e turismo: la sorpresa è il pienone alle terme, buone le prenotazioni anche in montagna, meteo permettendo, mentre tra le città d’arte sorride Verona. È quanto emerge dall’indagine di Federalberghi Veneto nelle strutture associate: “Un periodo piuttosto buono pe

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Belluno. Anche qui, secondo le previsioni dell’Arpav, ci sarà neve il sabato e sole nei due giorni successivi. ‘Affidiamoci a enti seri per le previsioni”, invita il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan, decisamente irritato nei confronti di quei siti che un mese prima prevedono lampi, tuoni, bufere e bombe d’acqua per essere poi puntualmente smentiti. ‘Nel ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Città d’arte. Verona: nella città dell’amore gli hotel registrano il 90% di occupazione delle stanze, un risultato trainato anche dagli eventi, a cominciare dalla mostra dedicata a Botero e aperta fino al 22 aprile, per continuare con i Campionati del Mondo di scherma cadetti e giovani, dall’1 al 9 aprile. ‘bene le iniziative, bene il tasso di occupazione negli hotel ‘ ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – A tutt’oggi, comunque, l’occupazione delle camere nella città lagunare è prevista intorno all’85%: ‘Si tratta di una Pasqua che, malgrado nel calendario sia ‘alta’, rappresenta un momento di confronto negativo se messo a confronto con i dati dello stesso periodo del 2017 ‘ spiega Bonacini ‘ Una situazione dovuta anche al prolungarsi della stagione sciistica. ...

Pasqua : Federalberghi Veneto - bene le Dolomiti - terme in sold out : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – Pasqua e turismo: la sorpresa è il pienone alle terme, buone le prenotazioni anche in montagna, meteo permettendo, mentre tra le città d’arte sorride Verona. è quanto emerge dall’indagine di Federalberghi Veneto nelle strutture associate: ‘Un periodo piuttosto buono per il turismo ‘ commenta il presidente regionale e vicepresidente nazionale Marco Michielli ‘ Rimangono ancora ...

Emigratis : Pio e Amedeo da Chiara e Fedez a Los Angeles per il calendario benefico - il ricavato va a La Casa Sollievo della Sofferenza di ... : ... non hanno dimenticano né le loro umili origini, né la loro terra, non è la prima volta infatti che 'usano' il denaro datogli dai Vip o il ricavato dai loro spettacoli a favore di scuole e università ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene De Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene de Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Saldi : Federmoda Padova - partiti bene ma non hanno mantenuto le promesse : Padova, 14 mar. (AdnKronos) - “L’avevamo detto a fine febbraio, cioè prima che arrivassero i dati ufficiali dell’Istat – sottolinea Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova - i Saldi, partiti a gennaio, non sono andati come avevano fatto sperare i primi giorni a cavallo

Lega - scelti da Salvini e benedetti dal voto. Fedelissimi - teorici - amministratori : chi sono gli eletti in marcia su Roma : I nemici della nuova Lega nazionale li ha indicati lui stesso con un tweet dedicato a Saviano, Fazio, Toscani e i 99 Posse e a quell’Italia di intellettuali e giornalisti incapace di sintonizzarsi col paese reale. Ma chi sono i nuovi compagni di viaggio di Salvini? Che fisionomia ha la Lega sovranista del 17% che porta a Roma 37 senatori e 73 deputati pescati perfino al Sud? Scorrendo l’elenco degli eletti fra uninominale e proporzionale ...

Cocaina nella 'Roma bene' - 21 arresti tra i salotti dei Parioli e i locali di via Veneto. C'è anche Gaia Mogherini - nipote di Federica : L'indagine ha riguardato il quartiere Parioli e il mondo notturno della ' Roma bene ', in particolare due locali notturni nei pressi di via Veneto, all'interno dei quali uno degli indagati ...