Fed Cup 2018 | Italia-Belgio | Jasmine Paolini e Deborah Chiesa | una crescita che procede

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre ai raggi X. Sara Errani guida di un gruppo giovane : Si è entrati nella settimana del playoff di Fed Cup tra Italia e Belgio. A Genova nel weekend ci si gioca la promozione nel World Group. Tathiana Garbin ha convocato le seguenti giocatrici: Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri. Andiamo ad analizzare le azzurre: Sara Errani: numero 91 del ranking WTA. In Fed Cup ha un record di 25-17 (9-4 in doppio). E’ il punto di riferimento di un’Italia completamente nuova e ...

Venezia : Federfarma lancia cup integrato - prenotazioni gratis : Venezia, 16 apr. (AdnKronos) - Rivoluzione nell’ambito dell’accesso alle prestazioni sanitarie in provincia di Venezia. È attivo da aprile, in più di 100 farmacie aderenti a Federfarma Venezia, il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) integrato pubblico-privato che permette ai cittadini di prenotar

Italia-Belgio - Play-off Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana di Genova : ...21 aprile ore 13.30 primo singolare a seguire secondo singolare Domenica 22 aprile ore 12.00 terzo singolare a seguire quarto singolare a seguire doppio diretta tv su Supertennis diretta streaming su ...

Italia-Belgio - Play-off Fed Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana di Genova : Il grande tennis ritorna ancora sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova: dopo aver ospitato i quarti di finale della Coppa Davis maschile dove, ahimè, l’Italia è stata eliminata dalla Francia, la città ligure si appresta ad accogliere i play off di Fed Cup, che metteranno di fronte Italia e Belgio il 21 e 22 aprile. In passato le due Nazionali si sono affrontate sette volte ed ha sempre prevalso l’Italia: il ricordo più ...

Al Bano - lo sfogo con Federica Panicucci : “Sono preoccupato per i miei figli” : “Sono preoccupato per i miei figli e voglio tutelarli. Parlate di me solo come cantante”: queste le dichiarazioni di Al Bano riportate poco fa da Federica Panicucci durante Mattino Cinque. Le...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Padre Rocco Camillo : quadro rubato recuperato. Fedeli erano pronti a colletta : Denunciato per furto restauratore romano di 46 anni Roma – Di seguito le parole del parroco della chiesa Santa Maria in Valicella, Padre Rocco Camillo. “La sparizione di questo quadro aveva destato molta preoccupazione tra i Fedeli, anche perché ci erano molto affezionati. Era il Sacro Cuore di Gesù. Si erano già attivati per fare una colletta per comprare qualche altra cosa perché non erano abituati a vedere il posto del Sacro ...

Tennis : Deborah Chiesa - una crescita troppo lenta dopo la vittoria in Fed Cup : La vittoria in Fed Cup contro la Spagna aveva dato all’Italia non solo la possibilità di giocare i playoff per tornare nel World Group, ma anche la consapevolezza di aver trovato una giocatrice su cui provare a costruire il futuro. A Chieti si era messa in luce Deborah Chiesa, che aveva regalato la vittoria alla squadra azzurra con il successo al tiebreak del terzo set contro la spagnola Arrabuarrena. Un risultato che sembrava il preludio ...

Tennis - Genova pronta per la Coppa Davis e la Fed Cup : ROMA - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis tra Italia e Francia , valido per i quarti del World Group 2018 , in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra ...

Casoria - Cristarelli : «Recuperi? Invitiamo la Federazione a modificare la data» : Casoria - La FIGC LND Campania ha fissato per Mercoledì 11 Aprile, ore 16:00, il recupero della gara Sessana - Casoria, valevole per la 27Giornata del Campionato di Eccellenza Girone A e non disputata ...

Chiara Ferragni e Fedez - ancora preoccupazioni per la gravidanza : «Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto. Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa». ancora preoccupazioni per Fedez, 27 anni, e Chiara Ferragni, 30, agli ultimi mesi della prima gravidanza. Il rapper e l’influencer, a Los Angeles in attesa del parto, stanno vivendo un periodo non facile e, come per ogni altro momento della loro vita, ...