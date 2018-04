Fca Vendite in calo per Fiat Chrysler Unrae chiede intervento dal Governo

Fca -8% IN EUROPA/ Vendite mercato auto in calo a marzo : Fca, Vendite in calo dell'8% in EUROPA. Sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni nell'Ue per il mese di marzo. Fiat Chrysler al quinto posto tra i produttori(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Auto - rallentano le vendite a marzo in Europa. Frenata per Fca : -8% : MILANO - Battuta di arresto per le immatricolazioni in Europa a marzo. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori, nel mese scorso sono state 1.836.960, il 5,2% in meno dello ...

La nuova Jeep Wrangler trascina le vendite di Fca in America : Lanciata sul mercato Usa attraverso uno spettacolare spot nel quale sfida il T-rex di Jurassic Park (video sotto), la nuova Jeep Wrangler ha avuto un impatto devastante nelle vendite del marchio e dell'intero Gruppo Fca a marzo in America. Il colosso italoAmericano risulta sempre al quarto posto, dietro a General Motors, Ford e Toyota, ma a marzo ha incrementato le vendite del 13,5%, raggiungendo 216.063 registrazioni. Una performance ...

Boom di Fca negli Usa Vendite a +13 - 6% : Volano le Vendite di Fca a marzo nel mercato americano, registrando un +13,6%. Il dato è di gran lunga migliore delle stime , che erano pari a un +1,9%, . Il risultato ha fatto correre il titolo a ...

Fca - boom di vendite in Usa : a marzo +13 - 6%. Bene anche GM : +16%. Anche Ford sopra le stime +3 - 4% : TORINO - A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare...

Fca - boom di vendite in Usa : a marzo +13 - 6%. Bene anche GM : +16%. Anche Ford sopra le stime +3 - 4% : TORINO - A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare...

Fca - +7 - 3% in Borsa con vendite Usa : ANSA, - MILANO, 3 APR - Fca vola in Borsa e chiude in rialzo del 7,3% a 17,71 euro, dopo i dati migliori sulle vendite del mercato americano a marzo, migliori delle attese grazie a un rialzo del 13,6% ...

Fca - record vendite marzo in Usa : +13 - 6% : 18.40 record di vendite sul mercato Usa per Fca che a marzo ha immatricolato il 13,6% di vetture in più,pari a 216.063 unità contro i 190.254 veicoli del marzo 2017. Il dato positivo si conferma di gran lunga il migliore dal 2006. Le previsione di vendita erano stimate solo a +1,9%.Scorparando i risultati le flotte aziendali rappresentano il 25% delle vendite, quelle a dettaglio registrano +11%, massimo dal marzo 2001. Il marchio Jeep ha ...

Fca ignora il calo delle vendite in Europa. Titolo positivo in Borsa : TeleBorsa, - FCA bypassa il calo delle immatricolazioni in Europa. Dopo un avvio debole i titoli del colosso automobilistico italo-statunitense hanno intrapreso la via dei guadagni mostrando ora un ...

Fca ignora il calo delle vendite in Europa. Titolo positivo in Borsa : FCA bypassa il calo delle immatricolazioni in Europa . Dopo un avvio debole i titoli del colosso automobilistico italo-statunitense hanno intrapreso la via dei guadagni mostrando ora un rialzo dello 0,...

Fca a picco dopo calo vendite - dazi Usa : 12.25 A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib perde il 2%, frenato da Fca che cede il 5,95%, dopo il calo delle vendite di febbraio in Italia e l'annuncio di Trump sull'aumento dei dazi sull'import di acciaio e alluminio. Sotto pressione anche i titoli bancari: Creval (-3,92%) Banco Bpm (-2,5%), Intesa Sanpaolo (-2,25%). Perdite intorno al 2% per Unicredit e Ubibanca. In controtendenza Tim, che guadagna 0,16% Male anche le Borse europee: ...

Fca in fondo al FTSE MIB. Pesa il calo di vendite auto in Italia : Teleborsa, - Avvio in fondo al principale listino milanese per FCA . Il titolo del Lingotto scivola del 4% dopo che le immatricolazioni di febbraio hanno registrato un calo del 10,8% su base annua ...

Fca in fondo al FTSE MIB. Pesa il calo di vendite auto in Italia : Avvio in fondo al principale listino milanese per FCA . Il titolo del Lingotto scivola del 4% dopo che le immatricolazioni di febbraio hanno registrato un calo del 10,8% su base annua rispetto al -1,4%...

Auto : Fca - meno vendite a febbraio Ben al di sotto della media italiana : Il gruppo Fca a febbraio ha immatricolato 48mila Auto, con un calo delle vendite dell'10,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Un dato che si colloca ben al di sotto della media del mercato italiano, ...