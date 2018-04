FCA -8% IN EUROPA Vendite mercato auto in calo a marzo

Auto - rallentano le vendite a marzo in Europa. Frenata per FCA : -8% : MILANO - Battuta di arresto per le immatricolazioni in Europa a marzo. Secondo i dati diffusi dall'Acea, l'associazione dei costruttori, nel mese scorso sono state 1.836.960, il 5,2% in meno dello ...

FCA poco mossa dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa : Teleborsa, - I dati sulle immatricolazioni di auto in Europa mettono le ganasce a FCA e all'intero comparto automotive europeo. Quest'ultimo sta limando lo 0,18% sul relativo DJ Stoxx mentre i titoli ...

Europa : immatricolazioni auto in frenata a marzo - -5 - 2% - . FCA segna -8% - ma Jeep continua a brillare : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa . Nell'Europa dei 28 più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.836.960 vetture, evidenziando un calo del 5,2% ...

FCA poco mossa dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa : I dati sulle immatricolazioni di auto in Europa mettono le ganasce a FCA e all'intero comparto automotive europeo. Quest'ultimo sta limando lo 0,18% sul relativo DJ Stoxx mentre i titoli della casa d'...

Europa : mercato dell'auto frena a marzo. FCA segna -8% - ma ancora forte crescita per Jeep : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa. Secondo i dati diffusi qualche minuto fa dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei di auto, il mese di marzo è stato ...

Borsa : Milano migliore Europa - vola FCA : ANSA, - Milano, 3 APR - Piazza Affari, migliore d'Europa, chiude in rialzo mentre gli altri listini del Vecchio continente concludono la seduta in negativo. Gli investitori guardano con apprensione ad ...

Europa in forte recupero. A Milano bene le banche - corre FCA : Dopo i ribassi delle ultime sedute gli indici del Vecchio Continente rialzano la testa, incoraggiati dalla performance di Wall Street sulla scia della schiarita nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. L'euro continua a rafforzarsi sul biglietto verde, puntando verso quota 1,25...

L'Europa avanza - soffre FCA. E Fiat punta su 500 e Panda : soffre Fiat Chrysler Automobiles in Europa: a febbraio, il gruppo del Lingotto segna un -4,3% rispetto a una crescita complessiva del mercato pari al 4 per cento. Anche nei primi due mesi del 2018 il ...

FCA ignora il calo delle vendite in Europa. Titolo positivo in Borsa : TeleBorsa, - FCA bypassa il calo delle immatricolazioni in Europa. Dopo un avvio debole i titoli del colosso automobilistico italo-statunitense hanno intrapreso la via dei guadagni mostrando ora un ...

FCA ignora il calo delle vendite in Europa. Titolo positivo in Borsa : FCA bypassa il calo delle immatricolazioni in Europa . Dopo un avvio debole i titoli del colosso automobilistico italo-statunitense hanno intrapreso la via dei guadagni mostrando ora un rialzo dello 0,...

Europa : immatricolazioni auto in crescita a febbraio. FCA peggio del mercato : Ancora un mese positivo per il mercato europeo dell'auto , sostenuto dalle buone performance di Spagna e Germania. I dati diffusi dall'associazione dei produttori Acea indicano che nel mese di ...

Borsa - Milano è la migliore d'Europa Corrono Telecom e FCA - spread giù : Piazza Affari dimentica l'esito del voto e archivia una seduta sugli scudi, mentre le altre piazze europee chiudono poco mosse. Milano guadagna infatti l'1,75%, tornando a sopra i 22.200 punti, con ...

Borsa - Telecom e FCA spingono Piazza Affari al primato in Europa : 'In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale si legge nella nota mensile dell' Istat l'economia italiana mantiene un profilo espansivo'...

Non solo acciaio e alluminio - Trump minaccia dazi contro auto Europa. Quali effetti su FCA? Occhio a Brembo : I mercati mondiali oggi non guardano solo alle elezioni politiche italiane. Il fattore Donald Trump continua infatti a essere un cruciale market mover, dopo l'annuncio del presidente di un piano volto ...