FATTURE FALSE | TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI | INGIUSTO PROFITTO Firenze

FATTURE FALSE - Tiziano Renzi e Laura Bovoli : chiusa inchiesta/ Ingiusto profitto secondo la Procura di Firenze : Firenze , chiuse le indagini sui genitori di Matteo Renzi : Tiziano Renzi e Laura Bovoli indagati per presunte Fatture false , le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:53:00 GMT)

TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI - CHIUSA INCHIESTA PER FATTURE FALSE/ Per pm accordo illecito con Luigi Dagostino : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Matteo RENZI: TIZIANO RENZI e LAURA BOVOLI indagati per presunte FATTURE FALSE, le accuse della Procura e i timori dopo il caso Consip(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:59:00 GMT)