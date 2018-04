Fatture false | sequestro da 1 | 6 milioni

Sibari. Fatture false nel settore trasporti maxi sequestro : I militari della Guardia di finanza di Sibari (Cosenza) hanno sequestrato beni per 1,6 milioni di euro ad una società

Fatture false ed evasione fiscale : la GDF di Ragusa denuncia 4 persone : ... settore cardine nell'economia locale. La stessa azienda, dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, è risultata essere "evasore totale", per non aver presentato le previste dichiarazioni ...

Fatture false a Vittoria - operazione Guardia di Finanza : operazione della Guardia di Finanza a Vittoria. Scoperte fatturazioni false per quasi 500 mila euro. Sequestrati beni per 362 mila euro

40 mln Fatture false - 7 misure cautelari : ANSA, - LIVORNO, 11 APR - La guardia di finanza di Livorno ha eseguito un'ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti di 7 persone, disposta dal gip Marco Sacquegna, nell'ambito di un'...

Scoperte Fatture false per oltre 3 mln : ANSA, - NAPOLI, 26 MAR - fatture false per oltre 3 milioni di euro sono state Scoperte dalla Guardia di Finanza nel Napoletano. E beni mobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 1,...

False Fatture per 140mila euro Altra grana sulla famiglia Renzi : Non solo Consip. Ad impensierire il babbo dell'ex premier, Tiziano Renzi, c'è un'Altra inchiesta che lo vede indagato, questa volta insieme alla moglie, Laura Bovoli, oltre a quella romana sugli ...

Firenze - i genitori di Matteo Renzi indagati per Fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono indagati dalla Procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di ...

False Fatture : avviso di garanzia per i genitori di Renzi : Nel mirino della Guardia di Finanza due fatture per consulenze. La coppia chiamata a comparire davanti ai magistrati per chiarire i suoi rapporti con l'imprenditore Luigi Dagostino, anche lui indagato ...

Tegola su Matteo Renzi : i genitori indagati per Fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati invitati a comparire per chiarire i loro rapporti con Luigi Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet con attività in Toscana. Le fatture venute all'attenzione della guardia di finanza sono due, una da 10 mila euro e una da 130 mila euro.Continua a leggere

