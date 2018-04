Farmaci | i test sull’uomo sono la prima cura | arriva il saggio targato ‘Mario Negri’

meteoweb.eu

: I sostenitori della sperimentazione animale dicono che questa serva per assicurare farmaci sicuri per l'uomo. Tutt… - RosselladiKira : I sostenitori della sperimentazione animale dicono che questa serva per assicurare farmaci sicuri per l'uomo. Tutt… - mr_loto : Dal Blog - La vivisezione Il 90% dei farmaci testati sugli animali non supera i test clinici sull’uomo...… - iccupo : @Ygoes2B_more @Giulianodalcin1 @real_arianthro @matteo_bonas @TheAvenger88888 @ElisabethGreta @MassimoMaccari4… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “La sperimentazione clinica è l’unico modo eticamente e scientificamente corretto per superare la non conoscenza, per migliorare e salvare innumerevoli vite”.are nuove terapie sull’uomo è in qualche modo già una, perché “numerosi i benefici che la sperimentazione clinica apporta alla società, nonostante non siano subito percepibili agli occhi dei cittadini. E oggi, in un periodo in cui forse troppo spesso viene screditato il lavoro scientifico, occorre ricordare tutto questo”. Neconvinti Silvio Garattini, fondatore e direttore scientifico dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, e Vittorio Bertelè, farmacologo clinico dell’Irccs, che per lanciare il loro mesfirmano ilsicuri – La sperimentazione come’ (edizioni Edra). L’obiettivo dei due ...