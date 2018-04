Famiglia sterminata. Finiscono nel fiume col SUV : madre - padre e due figli muoiono affogati : La Famiglia Thottapilly, di origini indiane, avrebbe dovuto far visita ad alcuni parenti a San Jose, prima di far ritorno a casa in Oregon. Ma è stata vittima di una drammatico incidente. A perdere la vita Sandeep Thottapilly e Soumya, 41 e 38 anni, e i loro due figli di 12 e 9 anni, Siddhant e Saachi.Continua a leggere

Usa - il navigatore suggerisce un'inversione a 'U' : Famiglia inglese sterminata in vacanza nell'incidente : Mai avrebbero potuto immaginare che, subito dopo aver visitato uno dei centri più tecnologici del mondo, il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, proprio l'alta tecnologia che tanto amavano li avrebbe uccisi: il navigatore satellitare della berlina Mitsubishi su cui viaggiavano ...

Intossicati da una fuga di gas : Famiglia sterminata mentre è in vacanza in Messico : Madre, padre e due figli di 11 e 7 anni sono morti mentre erano in vacanza a Tulum, in Messico. Dopo aver scoperto i loro corpi nell'appartamento di un complesso turistico, i risultati dell'autopsia hanno confermato che il decesso è stato dovuto ad asfissia per inalazione di gas tossici.Continua a leggere

Famiglia sterminata - è stato il nipote : ha ucciso madre e nonna e si è suicidato : Sono due coltelli da cucina le probabili armi del delitto utilizzate da Alessandro Turati, 28 anni, per uccidere la nonna Paola Parravicini di 88 anni e la madre Marina Cesena, 58 anni, per poi ...

Orrore in Calabria - un'intera Famiglia sterminata Video : Tragedia a Rende, provincia di Cosenza, all'interno di un'abitazione di Via Malta è stata trovata un'intera famiglia sterminata a colpi d'arma da fuoco. I primi indizi raccolti sul posto avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La zona dove è ubicata la villetta di due piani è stata transennata per consentire il lavoro degli inquirenti e della Polizia scientifica. Sarebbero quattro i componenti della famiglia: padre, madre e due figli La ...

