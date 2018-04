Facebook | Zuckerberg | “Fino a 15 anni accesso completo al social solo con il permesso dei

Zuckerberg annuncia 'Fino a 15 anni su Facebook solo col permesso dei genitori' : Tutti gli aggiornamenti saranno poi estesi al resto del mondo. La società in un documento ufficiale spiega che ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale e ...

Facebook prevederà il futuro - l'intelligenza artificiale di Zuckerberg : Quanto successo qualche settimana fa a seguito dello scandalo Cambridge Analytica ha portato un'ondata di insicurezza tra le persone riguardo al trattamento dei dati personali. Dopo però il pentimento e le scuse di Zuckerberg davanti il Senato degli Stati Uniti, e lo scoppio della crisi medio orientale, l'attenzione dei media si è spostata altrove. l'intelligenza artificiale Il fondatore di Facebook davanti al Senato ha ammesso l'errore e si è ...

Facebook/ Così la privacy tiene in pugno Zuckerberg e i politici : La seconda giornata dell'udienza di Mark Zuckerberg, Ceo di FACEBOOK, davanti ai membri del congresso americano, ha messo in luce diversi dubbi. JAMIE CONDLIFFE e ERICK WINICK

Zuckerberg ammette : Facebook raccoglie informazioni anche di chi non è utente : ... una vera e propria grana per la piattaforma social più utilizzata del mondo e per il suo CEO, che non sta di certo passando un momento di serenità, essendo sotto assedio per quanto riguarda il ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

Facebook : il caso sbarca al Parlamento Ue - ma senza Zuckerberg - : Dopo l'audizione del fondatore del social al Congresso Usa , l'assemblea di Bruxelles valuta il da farsi. Tra le ipotesi, nuove misure per prevenire gli abusi oppure l'istituzione di una commissione ...

Facebook a pagamento : Zuckerberg preannuncia una nuova versione per proteggere la privacy : Le ultime news su Facebook, dopo audizione di Zuckerberg Facebook a pagamento: Zuckerberg preannuncia una nuova versione per proteggere la privacy Facebook potrebbe presto produrre una nuova versione ...

Cambridge Analytica - vestito blu e messaggio agli utenti : la tattica di Zuckerberg per difendere Facebook : Nelle ultime 48 ore il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, si è dovuto sottoporre alle domande dei senatori e dei deputati del Congresso degli Stati Uniti sullo scandalo dei dati sottratti illegalmente dalla società di consulenza Cambridge Analytica a danno di 87 milioni di utenti. Nei giorni in cui la vicenda è esplosa, Facebook è crollato in borsa perdendo 80 miliardi di dollari. Da quando Zuckerberg è sceso in campo però – ...

Facebook a pagamento? Zuckerberg : ci sarà sempre una versione gratuita : 10 ore di audizione in 2 giorni per il Ceo di Fb al centro dello scandalo Cambridge Analytica, tra ammissioni di responsabilità e necessità di regole

Facebook presto a pagamento? Zuckerberg e quella frase che lascia pochi dubbi : La nostra missione è cercare di aiutare a connettere tutti in tutto il mondo', ha spiegato. 'Per fare questo - ha aggiunto -, crediamo che dobbiamo fornire un servizio che tutti possono permettersi'. ...

Facebook - la domanda sulla privacy che imbarazza Zuckerberg : video - : Tra le domande durante l'udienza al Congresso, seguita allo scandalo Cambridge Analytica, anche quella provocatoria di un senatore democratico: "Si sentirebbe a suo agio nel condividere con noi il ...