Facebook | sulla privacy si cambia Per gli under 15 servirà l' ok dei genitori

Facebook è come casa tua? Il dibattito sulla privacy nella Silicon Valley : nella definizione di riservatezza c’è una enorme differenza tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si può assimilare Facebook a casa propria, dove si condividono gioie e dolori con amici e familiari? O la si può assimilare forse a una piazza cittadina?...

Facebook - la domanda sulla privacy che imbarazza Zuckerberg : video - : Tra le domande durante l'udienza al Congresso, seguita allo scandalo Cambridge Analytica, anche quella provocatoria di un senatore democratico: "Si sentirebbe a suo agio nel condividere con noi il ...

Il profeta Zuckerberg si scusa Ma Facebook è incontrollabile Urge una legge globale sulla privacy : "L’errore è mio e lo ammetto. Sono responsabile di quello che è successo". Così il profeta dei social Mark Zuckerberg si è scusato di fronte al il plotone di senatori del Congresso americano. Gli oltre 30 Segui su affaritaliani.it

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata "Protezione delle informazioni". Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avrà una scheda chiamata "Vedi come sei interessato". Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunicherà semplicemente "Vai all'app e siti web". La differenza tra ...

Facebook : nuove regole sulla pubblicità politica - nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live : Facebook annuncia nuove politiche per prevenire il ripetersi di quanto avvenuto nelle elezioni presidenziali del 2016, lancia uno strumento per cancellare i messaggi spediti su Messenger e celebra due anni di trasmissioni Live. L'articolo Facebook: nuove regole sulla pubblicità politica, nuovi strumenti e oltre 3 miliardi di Live proviene da TuttoAndroid.

Facebook - l'Antitrust apre un'istruttoria sulla raccolta e l'uso dei dati : MILANO - Facebook diventa osservata speciale anche in Italia dopo lo scandalo che l'ha coinvolta a livello mondiale per la diffusione e l'utilizzo improprio dei dati personali di alcuni suoi utenti. L'...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con alcuni ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Facebook - test sulla personalità per raccogliere i dati degli utenti : Ecco come Cambridge Analytica ha preso informazioni su 200 mila italiani. Il Garante della Privacy incontrerà il responsabile europeo del social network In Italia 57 persone hanno installato l'app ...

Facebook modifica le impostazioni sulla privacy e Tinder va in tilt per 5 ore : Facebook fa i compiti a casa e modifica le proprie impostazioni sulla privacy, in modo da impedire le ricerche di utenti tramite il numero di telefono. Ma come effetto rompe Tinder, app di incontri online, che rimane inaccessibile per diverse ore durante la notte. Proprio mentre Mark Zuckerberg ammetteva che gli account profilati e utilizzati da Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni - invece dei cinquanta supposti all’inizio dello ...

Facebook non estenderà le protezioni sulla privacy europee al resto del mondo : ... cioè ad estendere gli stessi diritti che verranno previsti per gli europei ai loro utenti di altre parti del mondo. Tuttavia, Facebook su questo aspetto sembra ancora tirare il freno. Le ...

Facebook non estenderà le protezioni sulla privacy europee al resto del mondo : Facebook sta lavorando per estendere solo lo “spirito” del nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, noto come GDPR, anche ai suoi utenti di altre parti del mondo. Tuttavia, le indicazioni europee non diverranno uno standard internazionale, ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, a Reuters. E ciò potrebbe significare che gli utenti extraeuropei, a partire dagli ...

Dati Facebook : Zuckerberg corre ai ripari sulla privacy - ecco il nuovo strumento Video : #Facebook sta vivendo forse il momento più difficile della sua storia. E' noto come il popolare social network sia finito nell'occhio del ciclone per via del fatto che milioni di Dati contenuti nei profili siano stati violati alla vigilia delle elezioni americane che hanno portato all'elezione di Donald Trump. Mark #Zuckerberg ha fatto mea culpa, ma a quanto pare i mercati non sembrano aver accettato le sue giustificazioni. E' come se, di punto ...

Facebook rivede le regole sulla privacy : Ecco le novità per proteggere i propri dati : Rendere chiari e visibili in un solo posto della piattaforma tutti gli strumenti per controllare la privacy, la possibilità di cancellare definitivamente post passati dalla piattaforma, velocizzare e rendere più selettivo il processo di download della propria storia sul social network. Sono le novità che Facebook mette a disposizione degli utenti, in aggiunta agli annunci di Mark Zuckerberg all'indomani del caso Cambridge ...