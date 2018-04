Facebook | stretta sulla privacy | limitazioni per gli Under 15

'Serve permesso dei genitori' - stretta Facebook su under 15 : Gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi dell’Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere alcune azioni specifiche su Facebook – vedere inserzioni sulla base dei dati dei partner e includere nel loro profilo le opinioni religiose e politiche o “interessati a”. Ad annunciarlo è Facebook in una nota in adeguamento alle norme del Gdpr, il regolamento europeo sulla privacy.

Facebook vara una stretta sulle inserzioni politiche Lunedì arriverà una notifica agli italiani "spiati" : In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l'identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani "coinvolti" nel Datagate.

