Facebook | per i 13enni accesso solo con il consenso dei genitori

Riconoscimento facciale e minori - come cambia Facebook per gli europei : Sono giorni di intensa attività a Menlo Park. Restyling di sezioni delle Impostazioni, post che spiegano il funzionamento della macchina, come quello di ieri sulla gestione dei dati da parte di Facebook quando l’utente non è collegato. Ora, si parla dell’adattamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Gdpr), che adesso l’azienda descrive come un’opportunità per costruire nuovi e ...

Facebook - Zuckerberg : “Fino a 15 anni accesso completo al social solo con il permesso dei genitori” : Funzionalità limitate, meno informazioni pubbliche e annunci non personalizzati. Almeno finché un genitore non darà il permesso. Sono queste le novità annunciate da Facebook per tutelare la privacy dei ragazzi di età compresa fra i 13 e i 15 anni. Una stretta imposta dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio. “Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti(3) : (AdnKronos) – Inoltre, Facebook chiederà alle persone di accettare la Normativa sui dati e le Condizioni d’uso aggiornate, nelle quali ci sono maggiori dettagli su come funzionano i nostri servizi. “Non chiediamo nuovi diritti per raccogliere, utilizzare o condividere i dati degli utenti su Facebook – precisa la società – e continuiamo a impegnarci a non vendere i dati degli utenti a inserzionisti o altri partner. ...

Facebook : si adegua a nuove leggi privacy - nuove tutele per tutti - 2 - : AdnKronos, 'Quando il GDPR è stato finalizzato, ci siamo resi conto che si trattava di un'opportunità per investire ancora di più nella privacy. Vogliamo non solo rispettare la legge, ma anche andare ...

