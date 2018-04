Facebook non merita di essere inserito negli investimenti SRI

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

"Facebook non è l'unico a possedere i vostri dati. Ecco cosa Twitter - Google e Amazon sanno di noi" : Dopo lo scandalo che ha travolto Facebook, nessun big della tecnologia vorrebbe mai vedere il proprio nome associato a quello della creatura di Mark Zuckerberg. Eppure sono tante le pagine web che immagazzinano informazioni su di noi: è questo ciò che il team dietro a Facebook ha voluto sottolineare in un post sul blog ufficiale. "Twitter, Pinterest, LinkedIn hanno simili bottoni ('mi piace' e 'condividi') che aiutano le persone a ...

Cosa vede di noi Facebook quando non siamo su Facebook : Un sacco di informazioni su praticamente ogni sito che visitiamo, ma non è certo l'unico The post Cosa vede di noi Facebook quando non siamo su Facebook appeared first on Il Post.

Il caso Facebook/ La privacy è libertà dunque non negoziabile : Tra poco più di un mese entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali. Il testo è stato approvato due anni fa, ma la sua applicazione è stata rinviata al prossimo ...

Zuckerberg ammette : Facebook raccoglie informazioni anche di chi non è utente : ... una vera e propria grana per la piattaforma social più utilizzata del mondo e per il suo CEO, che non sta di certo passando un momento di serenità, essendo sotto assedio per quanto riguarda il ...

Mark Zuckerberg sa tutto di te che non hai mai usato Facebook : Mark Zuckerberg sa tutto di te, ma proprio tutto, come si chiama il tuo gatto, quale cibo gli compri, chi sono i tuoi colleghi e quale scuola hai frequentato. Caro Clark Kent, Facebook sa che non sei un terrestre e che in realtà sei Superman. Come dici? Non ti sei mai iscritto al social network, non hai mai installato le app di Menlo Park sul tuo smartphone? Bene, sappi che esistono i profili ombra, cioè profili di persone che non si sono mai ...

'No - non potremo mai liberarci di Facebook. È nella natura umana' : Algoritmi, percezioni alterate, social network: il mondo non è come lo vediamo, ma come ci viene mostrato. E la scelta non è casuale, ma dettata da stringhe di codice che cercano di capire a cosa l'...

'Perché dopo il caso Facebook la politica non può più far finta di niente' : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila , membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim ...

"Perché dopo il caso Facebook la politica non può più far finta di niente" : Lei è un avvocato guatemalteco, esperta in diritti umani, e guru del mondo del web. Renata Avila, membro del consiglio direttivo di Creative Commons, ha combattuto insieme al padre di Internet Tim Berners-Lee una campagna per sostenere i diritti umani nell'era digitale in oltre settanta nazioni. Oggi è a Perugia al Festival internazionale del giornalismo, per parlare di come i social network sono in grado di creare pregiudizi ...

Facebook - non solo Cambridge Analytica : è nei guai anche in Asia - : Il problema osserva la testata 'Quarz' e' che tali affermazioni contraddicono la 'politica conciliante' che Zuckerberg sta avendo nei confronti delle autorita' cinesi, le quali dal 2009 mantengono il ...

Facebook down alle 13.30 - tornato operativo. E non si arresta lo scandalo privacy : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Facebook non funziona - ecco cosa sta succedendo : Facebook down in tutta Italia, da qualche minuto. Non bastasse quanto è successo nelle ultime settimane, con lo scandalo Cambridge Analytica e il caos legato alla privacy, ci si mettono anche...

Dona il midollo a una sconosciuta - ora la cerca su Facebook : "Sei la sorella che non ho mai avuto. Voglio abbracciarti" : Si chiama Valentina Marchi, ha 34 anni e fa l'impiegata in quel di Pordenone. Il ritratto di una donna normale, all'apparenza. Eppure Valentina ha una storia speciale alle spalle: tra il novembre 2012 e il settembre 2014, ha Donato cellule staminali e linfociti a una sconosciuta malata di leucemia fulminante, salvandole la vita. Ora la coraggiosa e generosa Valentina vorrebbe conoscere la persona ha cui ha restituito la speranza e che dovrebbe ...

Facebook? Sarà a pagamento : "Raccolti dati sui non iscritti" : Si fa nuovamente strada l'idea che sia necessaria una regolamentazione, e lui ammette: 'Internet sta diventando sempre più importante nella vita delle persone in tutto il mondo, credo sia inevitabile ...