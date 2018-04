Facebook limita azioni per gli under 15 : 8.45 "Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o tutore per compiere azioni specifiche su Facebook. Gli adolescenti vedranno una versione meno personalizzata del social con condivisione limitata e annunci meno rilevanti, finché non otterranno il permesso da un genitore o tutore di usare tutti gli aspetti di Facebook". Lo annuncia la società in adeguamento al Gdpr(regolamento ...

